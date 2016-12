Software::Spiele

0 A.D. Mit neuem Projektleiter

Wie die Mitglieder des freien Strategietitels »0 A.D.« bekannt gaben, tritt der bisherige Projektleiter Erik »Feneur« Johansson von seinem Posten zurück und übergibt die Leitung an Nicolas »Itms« Auvray.

Wildfire Games Spielszene aus 0 A.D.

0 A.D. « ist ein der Moddingszene entsprungenes freies Projekt, das bereits seit etlichen Jahren entwickelt wird. Das ursprünglich als Modifikation für das Windows-Spiel »Age of Empires II: The Age of Kings« entstandene Spiel will durch eine ausgefeilte Grafik, eine anspruchsvolle Atmosphäre und geschichtliche Korrektheit punkten. Die Handlung von »0 A.D.« liegt dabei in den Jahren zwischen 500 v. Chr. und 500 n. Chr. und ermöglicht das Nachspielen militärischer Konflikte zwischen verschiedenen Zivilisationen und Völkern. Das Projekt wird als ein eigenständiges Spiel bereits seit über dreizehn Jahren entwickelt und weitgehend durch Erik »Feneur« Johansson geleitet, der die Führung 2008 übernahm und 0 A.D. seitdem stets ausbaute und durch die vielen Phasen der Entwicklung steuerte.

Wie das Team jetzt bekannt gab, ist Johansson von seinem Posten zurückgetreten und hat die Projektleitung an Nicolas »Itms« Auvray übergeben. Über seine Gründe gab der Entwickler nichts bekannt, es ist allerdings davon auszugehen, dass er sich auch anderen Hobbys widmen will. Johansson trat bereits 2013 zurück und begründete damals seinen Schritt unter anderem mit Zeitmangel.

Der neue Projektleiter will das Spiel nun in die erste Betaversion führen und freut sich bereits auf die neue Aufgabe. »Ich bin geehrt, der neue Projektleiter nach Eric zu sein, der eine unglaubliche Quelle der Motivation war«, so Auvray. Seine neue Aufgabe werde es sein, die Umgebung zu verbessern und die Entwicklung des Spiels einfacher und weniger stressig zu gestalten.