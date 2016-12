Gemeinschaft::Organisationen

Helen Turvey in den Vorstand der Mozilla Foundation berufen

Die Mozilla Foundation hat ihren Vorstand mit der Leiterin der Shuttleworth Foundation, Helen Turvey verstärkt.

Schon das ganze Jahr über suchte Mozilla nach Personen, die die Vorstände der Corporation und der Foundation verstärken könnten. Wenige Tage nach der Ankündigung der Corporation , dass die Internet-Unternehmerin Julie Hanna in den Vorstand berufen wurde, hat sich nun auch die Mozilla Foundation verstärkt . Die Stiftung wählte Helen Turvey, die Vorsitzende der Shuttleworth Foundation.

Helen Turvey arbeitete ihr ganzes Berufsleben für Stiftungen und andere gemeinnützige, meist international agierende Organisationen. Seit der Gründung 2007 war sie die Geschäftsführerin der Shuttleworth Foundation, einer philantropischen Stiftung von Mark Shuttleworth. Diese Stiftung fördert Projekte, die dem Wohl der Menschheit dienen, und setzt dabei auf Offenheit und Transparenz.

Ihre Begeisterung für freie Software entdeckte Turvey 2004 mit dem Erscheinen von Firefox 1.0. In der Folge beteiligte sie sich einige Male an Aktivitäten von Mozilla. So war sie Vorsitzende der »Digital Literacy Alliance«, die 2013 und 2014 in Großbritannien aktiv war. Sie war entscheidend an der Neuausrichtung des MozFest beteiligt und war außerdem bei der Entwicklung des Dreijahresplans »Fuel the Movement« beratend tätig. Im Vorstand der Mozilla Foundation wird sie ihre Erfahrung einbringen, wenn »strategische und taktische« Entscheidungen getroffen werden müssen.