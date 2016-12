Software::Distributionen::Chrome

Chrome 56 Beta warnt vor Webseiten ohne HTTPS

Googles Browser Chrome warnt in der Beta-Version 56 neben anderen Neuerungen vor Webseiten, die nicht per HTTPS abgesichert sind.

Google Chrome-Logo

Wie dem Chromium Blog zu entnehmen ist, werden mit Chrome 56, wie jetzt bereits in der im Beta-Channel zum Testen bereitstehenden Vorabversion zumindest solche Webseiten ohne HTTPS als unsicher ausgewiesen, die Eingabefelder für Passwörter oder Kreditkartendaten beinhalten. Googles längerfristiges Ziel ist, alle Webseiten ohne SSL/TLS-Zertifikat als unsicher zu markieren. War es im Jahresverlauf bei den Tests in den Canary-Versionen des Browsers anfangs ein kleines rotes »x« vor der URL in der Adressleiste, so steht an dieser Stelle ab Chrome 56 Beta neben dem bereits bekannten kleinen Info-Symbol, das nach einem Klick die Seite als unsicher auswies, der Schriftzug »Not secure«. Die Funktion wird sukzessive über die nächsten Wochen ausgerollt.

Webseiten können mit Chrome 56 Beta mit »Bluetooth Low Energy«-Geräten (BLE) über die Web Bluetooth API unter Android, Chrome OS, und OS X interagieren. So können Web-Entwickler mit ein paar Zeilen JavaScript Verbindungen mit Bluetooth-Geräten wie Druckern oder LED-Anzeigen herstellen. Auf GitHub finden sich dazu einige Demos

Die CSS-Eigenschaft position: sticky , die nun standardmäßig aktiv ist, erlaubt es, Elemente zuerst mitscrollen zu lassen und dann an einer Position zu fixieren. Das neue Remote Playback API der Android-Version bietet Entwicklern die Möglichkeit der Steuerung von Medien auf Smart-TVs und anderen per HDMI, DVI oder per WLAN angeschlossenen Geräten. Auf Virtual-Reality-Geräte kann mit der WebVR API zugegriffen werden. Die WebGL 2.0 API ist auf Desktops nun standardmäßig aktiviert.

Alle weiteren Änderungen von Chrome 56 Beta, die für Android, Chrome OS, Linux, OS-X und Windows zur Verfügung steht, sind im Chromium Blog nachzulesen. Mit der Veröffentlichung der stabilen Version von Chrome 56 ist in rund sechs Wochen zu rechnen.