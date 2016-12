Software::Distributionen::CentOS

CentOS 7.3 erschienen

Das auf Red Hat Enterprise Linux basierende CentOS ist in der Version 7.3 (Release 1611) erschienen. Die Distribution ist ein Gemeinschaftsprojekt, das ein zu Red Hat Enterprise Linux (RHEL) kompatibles System bereitstellt und bringt unter anderem Optimierungen rund um Geschwindigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit.

CentOS (Community Enterprise Operating System) ist ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Ziel, ein zu Red Hat Enterprise Linux (RHEL) kompatibles System bereitzustellen, für dessen Inbetriebnahme keine Support-Verträge abgeschlossen werden müssen. Die jeweiligen Versionen der Distribution werden, wie auch RHEL, mit Sicherheitsupdates versorgt und stetig gepflegt. Die erste CentOS-Version war 2.1 und erschien im Jahr 2002. Die CentOS-Versionen erscheinen immer zeitversetzt, nachdem Red Hat eine neue Version veröffentlicht hat. Grund dafür ist, dass die Entwickler alle Red Hat-spezifischen Elemente aus den Quelltexten entfernen müssen, beispielsweise Handelsmarken und Artwork. Mittlerweile wird CentOS direkt von Red Hat unterstützt und vorangetrieben.

Mit der Freigabe der aktuellen Version wurde die Distribution an das Upstream-Projekt angeglichen. CentOS 7.3 Release 1611 beruht auf Red Hat Enterprise Linux 7.3 und beinhaltet auch die Neuerungen der aktuellsten RHEL-Version. So unterstützt auch die neueste Version der Distribution beispielsweise Non-Volatile Dual In-line Memory Module (NVDIMMs), die als persistente Speicherblöcke in XFS- oder ext4-Filesystemen eingesetzt werden können. Zudem wurde die Sicherheit des Systems verbessert. Zu den neuen Funktionen zählen unter anderem Smartcard-Authentifizierung mit Active Directory, Unterstützung der OpenSCAP Workbench und Ergänzung der Media Access Control Security (MACSec) v2. Weitere Neuerungen der aktuellen Version sind eine dynamische Konfiguration von RAID-Systemen über RAID Takeover, Unterstützung von Bluetooth LE (Low Energy) und die Einbindung in High-End-Industrie-Controller durch Unterstützung des Controller Area Network (CAN). Eine vollständige Liste der neuen Funktionen der Basisversion kann der Ankündigung von RHEL 7.3 entnommen werden.

Dazu kommen zahlreiche Aktualisierungen von bereits enthaltenen Paketen, die auch im Zuge der Entfernung von RHEL-Logos durchgeführt werden mussten. CentOS ist allerdings weiterhin vollständig zu Red Hat Enterprise Linux 7.3 kompatibel, sodass beispielsweise für RHEL 7 zertifizierte Software sich problemlos auch auf CentOS installieren lassen sollte.

Eine Liste aller Änderungen finden Interessenten in der Ankündigung der neuen Version. CentOS 7.3 kann von mehreren Spiegelservern oder mittels BitTorrent heruntergeladen werden. Anwender, die bereits eine ältere CentOS 7-Version einsetzen, können ihr System wie gewohnt aktualisieren.