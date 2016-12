Gemeinschaft::Organisationen

KDE e.V. veröffentlicht Bericht über das zweite Halbjahr 2015

Der KDE-Förderverein KDE e.V. hat einen Bericht über die Aktivitäten in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres vorgelegt.

Da der Community Report des KDE e.V erst jetzt erscheint , liegen die darin beschriebenen Ereignisse bereits ein bis eineinhalb Jahre zurück. Der Bericht wurde dieses Mal im HTML-Format veröffentlicht . Damit will der KDE e.V. umfassende Rechenschaft über alle Aktivitäten im zweiten Halbjahr 2015, die der Verein durchgeführt, unterstützt oder finanziert hat.

Innerhalb des Berichts beleuchtet ein Artikel den »KDE Incubator«, in dem neue Projekte für die Aufnahme in KDE vorbereitet werden. Kürzere Artikel berichten von den Entwickler-Sprints, von denen es drei gab: Den WikiToLearn-Sprint in Bormio, die Randa Meetings 2015 und den Kate/KDevelop-Sprint in Berlin. Natürlich darf auch ein Rückblick auf die Akademy 2015 nicht fehlen. Desweiteren wird vom International Free Software Forum (FISL 2015) berichtet.

Abgeschlossen wird der Bericht von den Finanzen, die Einnahmen und Ausgaben für das ganze Jahr 2015 offenlegen. Finanziell konnte der Verein einige Ersparnisse anhäufen, da anders als ursprünglich geplant kein hauptamtlicher Geschäftsführer eingestellt wurde. Ende 2015 wurde aber eine Stelle für die Unterstützung bei administrativen Aufgaben besetzt, so dass 2016 anders als 2015 auch nennenswerte Personalkosten anfallen werden.

Die Einnahmen lagen bei 125.000 Euro, wovon 26.000 von Firmen, 4.000 von Einzelpersonen und weitere 30.000 durch Spenden aufgebracht wurden. Google Summer of Code brachte 18.000 Euro ein, die Akademy fast 47.000. Die Ausgaben von insgesamt knapp 80.000 Euro kommen größtenteils (57.000) durch die Unterstützung der Akademy und der Sprints zustande. Büro und Organisation kosteten an die 13.000 Euro, Buchführung und Rechtliches ca. 8.000.