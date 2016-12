Software::Desktop::KDE

KDE Frameworks 5.29 mit neuem Barcode-Framework

Die neue Version 5.29 der KDE Frameworks bringt zahlreiche Korrekturen und verbessert somit die allgemeine Funktionalität der Umgebung. Neu sind unter anderem Verbesserungen bei der Suche, der Darstellung und ein Framework für Barcode-Generierung.

KDE Frameworks 5.29 ist die neueste Aktualisierung der Bibliothekssammlung, die Anfang Juli 2014 in einer neuen Hauptversion veröffentlicht wurde. Die Lösung wird eigenständig entwickelt und vertrieben, sodass Anwender reine KDE-Applikationen nutzen können, ohne die komplette Umgebung installieren zu müssen. Wie schon bei der alten Generation, KDE 4, wird auch Frameworks im monatlichen Rhythmus veröffentlicht, um beispielsweise Korrekturen, aber auch neue Funktionen schnell den Anwendern bereitzustellen.

Die neue Version der Bibliotheken korrigiert diverse Fehler und Ungereimtheiten, fügt aber auch diverse Neuerungen hinzu. Eine der prominentesten Neuerungen ist das neue Barcode-Framework unter dem Namen »Prison«. Es stellt Anwendungen eine Abstraktionsschicht zur Verfügung, die Barcodes, einschließlich QR-Codes, aus Daten generieren wollen. Zudem wurde die Unterstützung von FreeBSD verbessert und getesteten Komponenten um einen Eintrag in metainfo.yaml ergänzt.

Eine große Zahl an Korrekturen und Verbesserungen floss in die KWayland-Komponente ein. Unter anderem wurde »tools/generator« um diverse Neuerungen erweitert. Weitere Korrekturen haben die Entwickler in die Icons und die Suche eingearbeitet. Unter anderem soll das Schreiben innerhalb von Baloo um das Vierfache beschleunigt worden sein. KIO verfügt über Verbesserungen beim Logging und nutzt unter Apples OS X besser den Systemmülleimer. knsrc verfügt zudem über eine neue Option zur Verwaltung von Archiven und Sonnet unterstützt auch hunspell 1.5. Weitere Neuerungen der aktuellen Version können der Ankündigung von KDE Frameworks 5.29 entnommen werden.