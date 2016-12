Software::Spiele

Steam: Über 1000 Linux-Spiele im Jahr 2016

Laut einer Auswertung der aktuellen Spielefreigaben wurden noch nie so viele Spiele unter Linux veröffentlicht wie in diesem Jahr. Alleine auf Steam wurden binnen des laufenden Jahres über 1000 Titel für das freie Betriebssystem veröffentlicht.

Valve

Nachdem Ende September Steam die Marke von 2500 veröffentlichten Titeln für Linux knacken konnte , hat der Dienst in diesem Monat einen weiteren Linux-Rekord eingestellt. Wie die Spieleseite gamingonlinux.com berichtet , wurden alleine in diesem Jahr über 1000 Titel für das freie Betriebssystem veröffentlicht. Demnach lag die Zahl der veröffentlichten Spiele am vergangenen Wochenende bei 1018 Spielen. »Es ist eine verrückte Zahl an Spielen und unmöglich, sie alle zu spielen«, so der Betreiber der Seite, Liam Dawe, in seinem Editorial.

Wie eine Auswertung von Steam Spy zeigt, wurden zudem alleine in diesem Jahr über 38 Prozent aller auf Steam erschienenen Titel veröffentlicht. Den zweiten Platz belegt das vergangene Jahr mit 26 Prozent aller veröffentlichten Spiele, gefolgt vom Jahr 2014 (16%) und 2013 (5%). Setzt man die Veröffentlichungen in Relation zueinander, so wurden knapp 25% aller Steam-Titel auch für Linux veröffentlicht – eine Zahl, die vor ein paar Jahren kaum jemand für möglich gehalten hätte.