Software::Büro

SoftMaker startet »Load and Help 2016«

Wie in den letzten Jahren zur Weihnachtszeit startet Hersteller Softmaker seine Spendenaktion »Load and Help« für wohltätige Zwecke im In- und Ausland.

softmaker.com SoftMaker Office 2016

In der Vorweihnachtszeit spendet Softmaker als Hersteller von Bürosoftware für jeden kostenlosen Download von FreeOffice und FlexiPDF Basic 10 Cent für wohltätige Zwecke. So kamen in den letzten Jahren bereits 36.000 Euro zusammen, die Bedürftigen in Deutschland und aller Welt zugute kamen. In der Vergangenheit wurden beispielsweise Obdachlose in Deutschland unterstützt und Solarlampen für Afrika finanziert. Ein deutscher Kinderarzt, der ehrenamtlich in Nepal tätig ist, erhielt Geld für Ausrüstung und Medizin, und der Bau einer Brücke in Sri Lanka wurde vorangetrieben.

Die diesjährige Aktion beginnt mit dem heutigen Tag und endet am 24. Dezember. Jeder Download von FreeOffice 2016 für Windows oder Linux sowie FlexiPDF Basic 2017 für Windows erhöht die Spendensumme. Der jeweilige Stand kann auf der dazu eingerichteten Webseite eingesehen werden.

FreeOffice 2016 für Windows und Linux enthält die Textverarbeitung FreeOffice TextMaker, die Tabellenkalkulation FreeOffice PlanMaker sowie die Präsentationssoftware FreeOffice Presentations. FreeOffice ist für »Load and Help 2016« mit zusätzlichen Features aufgefrischt worden, die in der Pressemitteilung aber nicht weiter erläutert werden. Die in FreeOffice enthaltenen Programme sind laut Aussagen von Softmaker mit ihren jeweiligen Pendants von Microsoft kompatibel. Bei FlexiPDF Basic 2017 für Windows handelt es sich um eine abgespeckte Version von Softmakers FlexiPDF, mit der Anwender aus jedem Windows-Programm PDF-Dateien erstellen können.

Martin Kotulla, Geschäftsführer von SoftMaker hofft, wie in den vergangenen Jahren auf rege Beteiligung, denn »Load and Help lebt vom Mitmachen«. Die heruntergeladene Software bleibt dauerhaft kostenlos.