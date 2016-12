Software::Container

Docker lagert containerd in eigenes Projekt aus

Der Virtualisierungsanbieter Docker hat angekündigt, den Kernbestandteil der Docker-Engine, containerd, in ein eigenes Projekt auszulagern. Dadurch soll es auch anderen Entwicklern möglich sein, die Lösung einzusetzen und zu verbessern.

Mirko Lindner

Zusammen mit Industriepartnern wie Alibaba Cloud, AWS, Google, IBM und Microsoft hat Docker Mitte der vergangenen Woche angekündigt , den Kernbestandteil der eigenen Technologie, containerd, in ein eigenes Projekt auszulagern. Der Ankündigung selbst sind zuvor Diskussionen vorausgegangen, wie stark ein standardisiertes Container-Format mit optionalen Funktionalitäten, wie sie beispielsweise eine Container-Orchestrierungsschicht darstellt, belastet werden sollte.

So hatte sich bereits 2015 die Open Container Initiative (OCI) gegründet, um die Standardisierung der Technologie zu vereinfachen. Aus den Bemühungen der OCI ging dabei unter anderem die schlanke Runtime »runC« hervor, die seitens Docker in Version 1.11 innerhalb von containerd unterstützt wird. Laut Aussage von Docker stellt runC allerdings nur die rudimentären Funktionen bereit, sodass sich zunehmend Kunden an das Unternehmen wandten und eine Alternative wünschten.

Mit der nun erfolgten Freigabe von containerd ist der Hersteller dem Wunsch laut eigener Aussage nachgekommen. So soll containerd weiterhin runC unterstützen und die Schicht weiter ausbauen. Der mittlerweile freigegebene Quellcode soll zudem um neue Funktionen erweitert werden. Dazu zählen laut der Pressemitteilung unter anderem eine bessere Ausführung und Überwachung von Images und bessere Speicher- und Netzwerk-Schnittstellen.

Durch die Freigabe eröffnet sich für Docker die Möglichkeit, die eigene Lösung als eine Plattform für verteilte Container-Anwendungen zu etablieren. Dazu soll containerd bereits im ersten Quartal des nächsten Jahres an eine unabhängige Stiftung übergeben werden, die fortan die Entwicklung der Lösung steuern soll. Zudem plant Docker, containerd gegen die OCI-Referenzimplementierung zu zertifizieren. Einen Zeitraum nannte Docker aber noch nicht.