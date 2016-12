Publikationen

»Code your own Games«: Neues Buchbundle verfügbar

Bereits seit geraumer Zeit stellen die Initiatoren der »Bundle«-Kampagne neben Spielen und Anwendungen auch Bücher zu einem Wunschpreis vor. Nun steht mit dem »Code your own Games«-Bundle ein neues Paket bereit, das sich an Programmierer richtet.

humblebundle.com Humble Book Bundle: Code Your Own Games

Im » Code your own Games « finden sich zahlreiche Bücher, die sich dem Thema programmieren von Spielen und der Nutzung diverser Tools widmen. Wer weniger als einen Euro bezahlt, erhält so die Bücher »Learn Unity3D Programming with UnityScript: Unity's JavaScript for Beginners«, »Swift Game Programming for Absolute Beginners«, »Android Studio Game Development: Concepts and Design«, »Irresistible Apps: Motivational Design Patterns for Apps, Games, and Web-based Communities« und »Learn Pixi.js: Create Great Interactive Graphics for Games and the Web«.

Wer bereit ist, um die 8 Euro für das Paket auszugeben, kann sich zusätzlich auch über die Bonustitel »Beginning RPG Maker MV«, »Make a 2D Arcade Game in a Weekend: With Unity«, »Build your own 2D Game Engine and Create Great Web Games: Using HTML5, JavaScript, and WebGL«, »Beginning Swift Games Development for iOS« und »The Business of iOS App Development: For iPhone, iPad and iPod touch« freuen. Für knapp 15Euro gibt es zusätzlich auch noch »Beginning RPG Maker VX Ace«, »The Game Maker's Apprentice: Game Development for Beginners«, »Pro HTML5 Games«, »Polished Game Development: From First Steps to Final Release«, »Program Arcade Games: With Python and Pygame« und »Beginning Java Game Development with LibGDX«.

Wie üblich sind die E-Books des in den Formaten pdf, mobi bzw. epub erhältlich und wurden nicht durch Digital Rights Management (DRM) geschützt. Beim Kauf dürfen die Käufer entscheiden, wie ihr Geld verwendet wird. Den selbst gewählten Betrag kann der Käufer frei zwischen dem Verlag, den unterstützten Organisationen und dem Anbieter selbst verteilen.