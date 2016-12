Software::Systemverwaltung

KDE Partition Manager 3.0.0 mit LVM-Unterstützung

Der KDE Partition Manager ist in Version 3.0.0 erschienen und erweitert seine Fähigkeiten im Umgang mit Verschlüsselung und LVM.

Štikonas Partition Manager 3.0.0

Bereits seit 2008 wird KDE Partition Manager entwickelt, auch wenn es lange still war um das Partitionierungswerkzeug für KDE. Zwischen 2010 und 2014 herrschte Stillstand, nach dem Tod des ursprünglichen Entwicklers Volker Lanz übernahm 2014 Andrius Štikonas die weitere Entwicklung und portierte 2015 die Anwendung auf KDE Frameworks 5. Wie auch Gparted als Gegenstück aus der GTK-Welt setzt der KDE Partition Manager für die Erkennung und Manipulation von Partitionen auf die Bibliothek

KDE Partition Manager 2.0.0 teilte im Januar 2016 die Anwendung in Benutzeroberfläche und Programmlogik auf. Letztere wurde in Kpmcore ausgelagert und wird mittlerweile auch vom Installer-Framework Calamares genutzt. Im Mai 2016 wurde mit Version 2.2.1 Unterstützung für LUKS eingeführt, der jetzige Sprung auf 3.0.0 ermöglicht die Nutzung von LVM im Zusammenhang mit LUKS. So unterstützt die neue Veröffentlichung sowohl LVM auf LUKS als auch LUKS auf LVM. Es können neue LVM Volume Groups erstellt werden und LVM Physical Volumes einer Volume Group hinzugefügt oder entfernt werden. LVM Logical Volumes können in ihrer Größe verändert werden. LVM Physical Volumes unterstützen die Größenänderung, auch wenn sie zu einer LVM Volume Group gehören.

KDE Partition Manager 3.0.0 wurde darüber hinaus um die Möglichkeit der Größenänderung im laufenden Dateisystem erweitert. Wie weit das geht, hängt vom jeweiligen Dateisystem ab. Bei Ext4 gelingt lediglich die Vergrößerung einer Partition, während Btrfs-Partitionen auch verkleinert werden können. In einem Video demonstriert Štikonas eine Größenänderung der mit LUKS verschlüsselten und mit LVM aufgesetzten Root-Partition seines Arbeitsrechners im laufenden Betrieb.

Darüber hinaus wurden Fehler beseitigt, bessere Unterstützung für Sudo und die Vorbereitung auf Wayland implementiert. Für KDE Neon User Edition, Arch Linux, Gentoo, KaOS und Manjaro ist KDE Partition Manager 3.0.0 bereits paketiert. Der Quellcode kann bei KDE heruntergeladen werden.