Grazer Linuxtage am 28. und 29. April 2017

Das Team der Grazer Linuxtage lädt auch im kommenden Frühjahr Interessierte dazu ein, sich rund um das Thema Linux und Open Source zu informieren. Die Veranstalter suchen nun für die Konferenz, die am 28. und 29. April 2017 stattfindet, noch nach Beiträgen, Workshops und Infoständen.

Auch im kommenden Frühjahr können Besucher in Wissenswertes über freie und Open-Source-Software erfahren. Die Grazer Linuxtage starten im kommenden Jahr am Freitag, dem 28. April um 14 Uhr und enden am Samstag, dem 29. April 2017 um 19 Uhr. Wie in den letzen Jahren ist der Veranstaltungsort wieder das FH Joanneum Graz.

Wie die Organisatoren nun bekannt gaben, können ab sofort 25- oder 45-minütige Vorträge und mehrstündige Workshops sowie Infostände von Open-Source-Projekten angemeldet werden. Denn auch im kommenden Jahr sollen Besucher sich in zahlreichen Vortragsreihen verschiedene Themen aussuchen dürfen. Während der zweitägigen Veranstaltung können Besucher ihren zusätzlichen Wissensdurst zudem an zahlreichen Informationsständen diverser Projekte stillen.

Der Eintritt zur Veranstaltung wird auch im kommenden Jahr frei sein.