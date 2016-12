Do, 22. Dezember 2016, 09:52

Software::Cloud

Nextcloud und Collabora erleichtern kollaboratives Arbeiten

Nextcloud 11 und Collabora Online 2.0 haben in den letzten Tagen eine neue Möglichkeit der Zusammenarbeit an Dokumenten vorgestellt.

Nextcloud Nextcloud Public Links

In den vergangenen zwei Wochen wurden sowohl Collabora Online 2.0 als auch Nextcloud 11 neu vorgestellt. Beide Anwendungen erhielten viele Verbesserungen, die zum Teil auch die Zusammenarbeit untereinander betreffen. Mit der Verbesserung der allgemeinen Arbeitsgeschwindigkeit bei Nextcloud geht auch eine Beschleunigung beim Öffenen von Dokumenten einher. Dabei sollen kleine Dokumente sich nun augenblicklich öffnen.

Bisher war ein Nextcloud-Server-Konto Voraussetzung für die Verwendung von Collabora Online mit Nextcloud. Diese Einschränkung fällt mit Nextcloud 11 und Collabora Online 2.0 nun weg, wie beide Projekte jetzt berichteten. Über öffentliche Links ist es nun möglich, Anwendern ohne Konto auf einem Nextcloud-Server dort liegende Dokumente zugänglich machen. Dabei kann der Ersteller des Links bestimmen, welche Rechte mit dem Link verbunden sind. Das reicht vom Anschauen, dem Zuschauen beim Editieren durch andere Bearbeiter bis zur Möglichkeit, Dokumente in Echtzeit kollaborativ mit Anderen zu bearbeiten. Wird etwa ein Ordner per öffentlichem Link zum Bearbeiten freigegeben, so kann jeder, der Zugriff auf den Link hat, die darin befindlichen Dokumente editieren.

Collabora Productivity stellt in der Ankündigung auf seiner Webseite ein Video bereit, dass die neue Funktion erläutert. Zudem kann auf der Webseite eine Online-Demonstration von Nextcloud 11 mit Collabora Online 2.0 beantragt werden.

Collabora Online 1.0 wurde im Juni noch zusammen mit ownCloud als Online-Lösung zur Erstellung und Bearbeitung von Dokumenten veröffentlicht. Heute ist es in beiden Cloud-Lösungen verfügbar, bei ownCloud jedoch nur in der Enterprise-Version. Collabora Online verwendet LibreOffice als Office-Lösung.