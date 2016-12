Software::Büro

LibreOffice versüßt Oberfläche mit MUFFIN

Die kommende Version von LibreOffice wird sehr flexible Möglichkeiten zur Konfiguration der Oberfläche erhalten. Das neue Konzept heißt MUFFIN (My User Friendly & Flexible INterface).

LibreOffice LibreOffice Writer mit Standard-Werkzeugleiste

Jeder Benutzer von LibreOffice sollte die Möglichkeit haben, auf die für ihn wichtigen Funktionen möglichst schnell und ergonomisch zuzugreifen. Dafür stellt die freie Office-Suite Menüs, Werkzeugleisten und eine Seitenleiste zur Verfügung. Diese Elemente waren bisher aber nicht an individuelle Bedürfnisse anpassbar. Es gab nur wenige Einstellungsmöglichkeiten und hauptsächlich konnte man entscheiden, ob man eine Werkzeugleiste sehen will oder nicht.

Die Entwickler und Designer von LibreOffice haben sich nun etwas ausgedacht, um diese Limitierungen aufzuheben. Das neue Konzept namens MUFFIN wird nicht nur verschiedene vordefinierte Oberflächen für LibreOffice bieten, von denen man eine auswählen kann, sondern auch ein neues Element namens Notebook Bar einführen, in dem alle Elemente frei konfigurierbar sind.

MUFFIN steht für »My User Friendly & Flexible INterface«. Mit dem Wort »My« soll betont werden, dass sich die Oberfläche an ganz individuelle Anforderungen anpassen lässt. »User Friendly« soll bei MUFFIN über die reine Benutzerfreundlichkeit hinausgehen und vor allem die Oberfläche modularisieren, wiederum mit dem Ziel, eine ganz individuelle optimierte Arbeitsumgebung zu schaffen. »Flexible« bezieht sich wiederum auf die Anpassbarkeit, in diesem Fall speziell, um die Größe des genutzten Bildschirms optimal zu nutzen.

Die Oberfläche wird mit MUFFIN in einer Reihe von vordefinierten Konfigurationen kommen, die jeweils verschiedene Elemente auf sinnvolle Weise miteinander kombinieren. Sie werden in LibreOffice 5.3 erstmals verfügbar sein, wobei die neue »Notebook Bar« noch experimentellen Charakter hat. Die Standardoberfläche wird sich kaum ändern und wie bisher einige Werkzeugleisten enthalten. Eine Variante davon wird nur eine einzige Werkzeugleiste einblenden. Die »Sidebar«-Oberfläche wird die LibreOffice-Seitenleiste plus eine einzelne Werkzeugleiste anzeigen, und die »Notebook Bar«-Oberfläche wird es möglich machen, in einer Art erweiterter Werkzeugleiste beliebige Menüpunkte zu platzieren: Buttons mit Icon oder nur mit Text, Buttons in verschiedenen Größen, Gruppierungselemente und Tabs, um noch weitere Funktionen auf de begrenzten Fläche unterzubringen. Jede der vier vorgefertigten Oberflächen soll eine andere Zielgruppe ansprechen. Einzelheiten zum MUFFIN-Konzept sind in einem Dokument zu den Benutzererwartungen (PDF) und im Blog des Design-Teams zu finden.