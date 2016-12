Software::Browser

SeaMonkey 2.46 veröffentlicht

Das SeaMonkey-Projekt hat seine gleichnamige Internet-Applikationen-Suite in der Version 2.46 freigegeben, die nun auf dem Stand von Firefox 49 ist.

Mozilla

SeaMonkey ist der Nachfolger des originalen Netscape bzw. Mozilla, in den neben dem Webbrowser auch ein E-Mail-, News-, Feed- und Chat-Client sowie ein HTML-Editor integriert sind. Er beruht auf der gleichen Mozilla-Plattform wie Firefox in der aktuellen Version und kann so auch mit dessen Erweiterungen und Nutzerprofilen arbeiten.

Die letzte Version 2.40 von SeaMonkey liegt mittlerweile mehr als neun Monate zurück. Dementsprechend wurde die neue Version SeaMonkey 2.46 sehnsüchtig erwartet. SeaMonkey 2.46 enthält zahlreiche Änderungen und beruht nun auf Firefox 49.

Wenig ließ das Projekt über die Neuerungen seit der letzten Version verlauten. Die Anmerkungen zur Veröffentlichung schweigen sich aus und sind über weite Strecken veraltet. Vermutlich wurden die Verbesserungen an der Gecko-Engine und die Erweiterungen des JavaScript-APIs von den neuen Firefox-Versionen bis Firefox 49 komplett übernommen. Über weitere Änderungen liegen keine Angaben vor. Eine Liste der korrigierten Fehler lässt sich aus dem Bugzilla-System von Mozilla extrahieren, aber nur, wenn man dort einen Account besitzt. Ein Blog-Beitrag liefert weitere Hinweise.

SeaMonkey 2.46 kann als 32-Bit-Binärpaket für Linux, Mac OS X und Windows in 26 Sprachen heruntergeladen werden. Eine 64-Bit-Version für Linux, in der man vermutlich ein passendes Sprachpaket nachinstallieren muss, ist am Ende der Download-Seite ebenfalls verfügbar.