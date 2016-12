Pro-Linux

Frohe Weihnachten!

Pro-Linux wünscht allen Lesern und Freunden fröhliche und erholsame Weihnachten.

Mirko Lindner

»Es war in den Tagen Herodes', des Königs von Judäa«, kündigt Lukas in seinem Evangelium die Ankunft Jesus Christi an, einer Ankunft, die viele auch über 2000 Jahre später noch feiern. Ob auch Sie zum Kreise der Feiernden gehören, besinnliche Tage mit Ihrer Familie oder Freunden verbringen oder sich die kommenden Tage einfach nur gut gehen lassen werden - die Redaktion von Pro-Linux wünscht allen Leserinnen und Lesern und ihren Familien frohe Weihnachten. Vergessen Sie den Stress der vergangenen Tage und genießen Sie die kommende Zeit. Lassen Sie sich beschenken. Entspannen Sie, vergessen die Zeit und lassen die Seele schlicht baumeln.

All denen, die an diesen Tagen sich ihren Familien oder einem Urlaub widmen und Pro-Linux nicht besuchen, wollen wir schon jetzt einen guten Rutsch wünschen. Kommen Sie gut ins neue Jahr 2017. Für das kommende neue Jahr wünschen wir Allen nicht nur alles Gute, sondern schlicht das Beste. Mögen Ihre Vorsätze, Hoffnungen und Wünsche in Erfüllung gehen.

Wir selbst werden der Tradition folgen und die kommenden Tage für ein wenig Ruhe nutzen. Naturgemäß fahren auch viele Projekte und Firmen ihre Aktivitäten zwischen den Feiertagen herunter. Bis einschließlich 8. Januar 2017 wird die Seite deshalb nur in einem reduzierten Umfang mit News und Artikeln versorgt werden.