Yahoo! Yigg drucken bookmarks versenden konfigurieren admin pdf Sa, 31. Dezember 2016, 14:00 Pro-Linux Einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr! Die Redaktion von Pro-Linux wünscht ihren Lesern, Freunden, Partnern und allen anderen ein erfolgreiches, gesundes und friedliches Jahr 2017. Von Mirko Lindner Mirko Lindner Es gab in dem vergangenen Jahr eine schier unüberschaubare Anzahl an Ereignissen, Katastrophen, Prophezeiungen und Erfolgsmomenten. Wie immer hatte es zahlreiche Höhepunkte, aber auch Tiefpunkte aufzuweisen, im Bereich der freien Software oder aber auch allgemein. Angefangen bei einer Flüchtlings- und Rassendiskussion über Attentate wirrer Fanatiker bis hin zu schrecklichen Unglücken. Neue Präsidenten wurden gewählt, andere dankten ab. Herausragende Persönlichkeiten der Zeit- und Weltgeschichte starben. Die deutsche Männer-Nationalmannschaft zog in das Halbfinale der EM ein und unterlag unseren Nachbarn aus dem Westen. Nico Rosberg gewann die Formel-1-Weltmeisterschaft und die Briten sagten »So long!« zur EU. »Warum haben Katzen Angst vor Gurken?« beschäftigte die Google-Suche, die Liebespraktiken eines Staatenlenkers die Presse und TTIP die Straße. Vieles hat das Jahr verändert, manches blieb bestehen. Nun schauen wir mit Zuversicht und Neugierde Richtung 2017. Denn was auch immer das kommende Jahr bringen wird und welche Überraschungen uns noch bevorstehen, wünschen wir Ihnen und uns, dass wir im nächsten Jahr weniger Gründe zur Sorge haben. Möge das neue Jahr für uns alle erfolgreich und friedvoll verlaufen und mögen alle Wünsche und guten Vorsätze dieses Jahr auch in Erfüllung gehen. Kommen Sie gut ins neue Jahr und behalten Sie trotz Feierlichkeiten einen katerfreien Kopf. An dieser Stelle wollen wir auch nicht versäumen, und auch ganz herzlich uns bei den zahlreichen Autoren und Helfern bedanken, die einen elementaren Anteil an der Ausrichtung der Seite haben und stets eine der wichtigsten Säulen sein werden, ohne die Pro-Linux schlicht nicht existieren würde. Ein Dank sei auch an die Leser gerichtet. Danke für das mittlerweile 18. Pro-Linux-Jahr, das wir Dank der Treue der Leser miterleben dürfen. Dass Sie uns weiterhin besuchen, sich an Diskussionen beteiligen, uns vielleicht auch schon mal weiterempfohlen haben oder und als Ausnahme für Ihren Werbeblocker zugelassen haben. Danke und bleiben Sie uns auch im kommenden Jahr 2017 mit Interesse und Kritik gewogen. Drucken

