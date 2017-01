Software::Desktop::KDE

KDE Neon als Docker-Image bereitgestellt

KDE-Entwickler Jonathan Riddell gibt die sofortige Verfügbarkeit von Docker-Images für KDE Neon in mehreren Varianten bekannt.

J. Riddell Docker-Image von Neon in laufender Neon-Sitzung

Das Projekt KDE Neon von Jonathan Riddell gibt es in mehreren Ausprägungen. Für Entwickler werden mit den neuesten Git-Auszügen versehene Images von KDE Neon angeboten. Für Endanwender stehen Abbilder mit den neuesten bereits veröffentlichten KDE-Paketen bereit. Kürzlich wurde ein weiteres Image mit Langzeitunterstützung auf der Basis von Plasma 5.8 LTS veröffentlicht. Doch was tun beispielsweise Anwender, die bereits die User-Variante von KDE Neon installiert haben, aber einen schnellen Blick in die Entwickler-Version werfen wollen? Oder ein Entwickler möchte nur kurz testen, ob ein Bugfix für ein bestimmtes Paket auch gegriffen hat. Hier gibt es neben der herkömmlichen Virtualisierung nun eine weitere Möglichkeit.

Jonathan Riddell präsentiert hier eine Lösung in Form von Docker-Images für KDE Neon. Ist eine Docker-Umgebung aufgesetzt, lassen sich diese Images schnell ausrollen. Dazu hat Ridell im Docker-Hub zwei Images bereitgestellt. Das erste mit der Bezeichnung kdeneon/plasma entspricht vom Umfang her den normalen ISO-Images von KDE Neon mit Plasma, Frameworks und Applications, aber ohne weitere Anwendungen, und bringt zwei GByte auf die Waage. Als zweites Image ist mit vier GByte Umfang kdeneon/all im Angebot und enthält zusätzlich alle KDE-Pakete, die für Neon gebaut werden. Von diesen beiden Docker-Images sind jeweils die Varianten kdeneon/plasma:dev-unstable, kdeneon/plasma:dev-stable, kdeneon/plasma:user und kdeneon/plasma:user-lts verfügbar.

Um mit Docker eine grafische Ausgabe zu realisieren, kommt der Anzeige-Server Xephyr zum Einsatz, der den verschachtelten Einsatz von X auf einem laufenden Xorg-Server verwirklicht. Neben KDE Neon lassen sich unter Einsatz von Xhost auch schnell einzelne Anwendungen testen.