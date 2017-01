Software::Video

Digikam 5.4.0 verbessert Video-Unterstützung

Die Digikam-Entwickler haben Version 5.4.0 der freien Fotoverwaltungssoftware fertiggestellt. Die wohl größten Neuerungen der aktuellen Version sind eine Überarbeitung der Video-Funktionalität und eine verbesserte Suche.

Caulier Gilles Digikam 5.4

Die freie Fotoverwaltungssoftware Digikam 5.4 enthält gegenüber der zuletzt freigegebenen Version, die vor rund zwei Monaten erschien, zahlreiche Verbesserungen und Neuerungen. So wurde die Video-Funktion der Anwendung komplett umgeschrieben, sodass die Lösung nicht mehr, wie im Falle der 4er-Version, auf Phonon bzw. bei Digikam 5.x auf Qt5Multimedia, sondern auf das QtAV-Framework aufsetzt. Dies hat zur Folge, dass die Anwender Video- und Audio-Dateien erheblich besser handhaben können, ohne dass sie zusätzliche Codecs installieren müssen. Zudem bietet die neue Lösung eine Vielzahl von zusätzlichen Funktionen, wie beispielsweise die Rotation von Vorschaubildern, die in der alten Implementierung nicht enthalten waren.

Weiterhin wurde in der aktuellen Version die Suche verbessert. Die »Fuzzy«-Seitenleiste wurde ausgebaut und blendet nun mehr Informationen ein. Zudem ist es möglich, nach ähnlichen Bildern zu suchen, ohne dass sie explizit importiert wurden. Dazu reicht es, ein lokal vorhandenes Bild per Drag and Drop in die Seitenleiste zu platzieren, um Digikam nach ähnlichen Bildern suchen zu lassen. Weiterhin wurde das Handbuch der Anwendung einer Aktualisierung unterzogen, sodass es die meisten Menüs beschreibt. Dank Mitarbeit weiterer Unterstützer wurde die Gruppierung von Bildern verbessert. Der Batch-Queue-Manager wurde ferner weiter ausgebaut und die Katalogisierung dank Tags verbessert.

Fotostrecke: 12 Bilder