Software::Browser

Mozillas Test Pilot mit neuem Experiment auf Deutsch

Im letzten Jahr startete Mozilla das Programm »Test Pilot«, um Anwender potenzielle neue Funktionen vorab testen zu lassen. Nun wurde mit Cliqz ein deutschsprachiges Experiment gestartet.

Mozillas Programm »Test Pilot« startete im Frühjahr 2016, um noch in der Entwicklung befindliche neue Funktionen vorab von den Anwendern testen zu lassen. Bisher wurden sieben Experimente vorgestellt, mit »Universal Search« wurde eines davon bereits beendet und ausgewertet. Jetzt stellt Mozilla Test Pilot in deutscher Sprache vor und bietet gleichzeitig ein neues Experiment auf Deutsch an. Dabei werden Schlüsselfunktionen von Cliqz, einem deutschen Browser, in Firefox integriert.

Im letzten Jahr hatte sich Mozilla an dem mehrheitlich vom Medienkonzern Burda gehaltenen Browser beteiligt, der für Linux, macOS und Windows, für Android und iOS sowie einer Erweiterung für Firefox vorliegt. Die Basis für die Desktop-Versionen sowie für die App für iOS ist ebenfalls Firefox. Das Konzept von Cliqz sieht vor, dass der Browser keine Daten speichert und keine Profile anlegt.

Die jetzt als Test-Pilot-Experiment vorgestellte Suchfunktion von Cliqz macht bereits während der Eingabe der Suchanfrage direkt unterhalb der Suchleiste Vorschläge zu Webseiten, Nachrichten, zum Wetter und weiteren Informationen. So bringt etwa die Wettersuche direkte Ergebnisse auf den Schirm ohne dass der Anwender eine Seite öffnen muss. Des Weiteren werden Fluginformationen, Währungsumrechnung und Rechenoperationen angeboten.

Dieses Experiment steht zur Zeit nur auf Deutsch bereit, auch wenn die Lokalisation von Firefox eine andere ist. Eine Teilnahme an Test Pilot ist über eine Webseite bei Mozilla möglich. Dort kann auch das Cliqz-Experiment freigeschaltet werden. Daneben sind noch die Experimente »Page Shot«, »Min Vid« und »Tab Center« im Angebot. Bei Nutzung von Cliqz sind die Experimente »Activity Stream«, »Tracking Protection« und »No More 404s« aus Kompatibilitätsgründen gesperrt.