Gemeinschaft::Konferenzen

CeBIT: Open Source Forum 2017 verlängert Deadline

Die für Mitte Januar angesetzte Einsendefrist für Themen des diesjährigen CeBIT Open Source Forums wurde um zwei Wochen verschoben. Noch bis zum Ende Januar können Interessenten ihre Vorschläge für Vorträge und Themen einsenden.

Gesucht werden weiterhin Praktiker , »die über ihre Erfahrungen bei der Entwicklung und beim Einsatz freier Software berichten«. Themenschwerpunkte sind in diesem Jahr neben Cloud/Virtualisierung/OpenStack: Internet of Things (IoT) auch Embedded und Systemadministration/-automation. Wer sich mit einem Vortrag bewerben will, hat noch die Gelegenheit bis Ende dieses Monats dies zu tun. Wie der Veranstalter bekannt gab , wurde die Deadline bis zum 29. Januar verlängert.

Interessenten können für ihre Anmeldung ein Formular auf der Seite des Linux-Magazins nutzen. Alternativ können sie auch eine E-Mail mit Beschreibung und der Mobiltelefonnummer an callforpapers@linux-magazin.de senden. Die Vortragsdauer sollte einschließlich etwaiger sich anschließender Fragen 20 bzw. 40 Minuten nicht überschreiten. Die Vortragssprachen sind Deutsch und Englisch.