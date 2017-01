Do, 19. Januar 2017, 08:09

Unterstützung für OpenSuse 13.2 beendet

Die Unterstützung der Version 13.2 von OpenSuse wurde planmäßig am 17. Januar beendet. Anwender, die weiterhin die alte Version einsetzen, sind nun angehalten, ihre Systeme sofort auf eine aktuelle Version zu aktualisieren, wollen sie weiterhin Aktualisierungen und Verbesserungen erhalten.

opensuse.org OpenSuse 13.2

Benutzer der vor über zwei Jahren freigegebenen Version 13.2 der OpenSuse-Distribution sollten spätestens jetzt über eine Migration ihrer Systeme auf eine neue Version des Produktes nachdenken. Nach knapp 26 Monaten Pflege ist nun die Zeitspanne der Unterstützung für die Distribution abgelaufen. In einer Mitteilung auf der Mailingliste erinnerte Benjamin Brunner deshalb alle Anwender daran, ihre Systeme schnellstmöglich zu aktualisieren. Denn fortan wird OpenSuse 13.2 offiziell nicht mehr gepflegt und taucht auch nicht mehr in Sicherheitsbulletins des Projektes auf.

In den Monaten, in denen das Produkt unterstützt wurde, gab es laut Brunner 1344 Updates. Über die Hälfte davon betraf Sicherheitslücken. Mit den Updates wurden insgesamt 707 Sicherheitslücken behoben. Alle Zahlen liegen ein wenig höher im direkten Vergleich mit OpenSuse 13.1, bevor das Projekt in den Evergreen-Status überging.

Brunner dankt allen Helfern und der Gemeinschaft, die an der Version mitarbeiteten und sie mitgestaltet haben. Für die Opensuse-Benutzer sind nun 42.1 Leap, das noch bis Mai mit Aktualisierungen versorgt wird, und OpenSuse 42.2 Leap interessant. Letztere Version wird noch mindestens bis 2018 mit Updates versorgt und sollte deshalb bevorzugt werden.