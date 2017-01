Gemeinschaft::Organisationen

Mozilla stellt neues Logo vor

Das Mozilla-Design-Team hat nach sieben Monaten aus den eingereichten Vorschlägen ein neues Logo erarbeitet.

Mozilla Das neue Mozilla-Logo

Vor sieben Monaten begann ein Design-Team bei Mozilla damit, Vorschläge für ein neues Logo zu sichten und zu entwickeln. Auch Beiträge aus der Gemeinschaft wurden entgegengenommen. Mozilla wollte ein neues Logo, das von den Nutzern besser erkannt und verstanden wird.

Das neue Logo besteht aus dem Schriftzug moz://a , ersetzt also das i und die beiden l durch eine Referenz auf die URL-Syntax. Die Buchstaben sind in der Schriftart Zilla gesetzt, die spezifisch für Mozilla von der niederländischen Firma Typotheque entwickelt wurde. Zilla ist frei erhältlich und offen. Die Schrift soll einen Gegenentwurf zu der aktuellen Konvention darstellen, serifenlose Schriften zu verwenden.

Zu dem Logo gibt es eine Palette von Farben, die abhängig vom Kontext gewählt werden können, in denen das Logo eingesetzt wird. Die Farben selbst sind an die Signalfarben in Firefox und anderen aktuellen Browsern angelehnt.

Das Logo kann durch zusätzliche Slogans oder Logos, die unterhalb oder rechts angeordnet sind, ergänzt werden. Ein solcher Slogan könnte zum Beispiel lauten: »We stand for the Internet«. Das Logo kann ferner durch bestimmte Symbolbilder ergänzt werden. Dadurch kann das an sich statische Logo immer an aktuelle Entwicklungen des Internets angepasst werden und immer ein frisches Aussehen erhalten. Künstler sind dazu eingeladen, neue Motive beizutragen.

Das neue Logo soll schrittweise eingeführt werden. In ersten Kommentaren zeigen sich einige Benutzer begeistert, während andere das Logo und die gesamte Idee dahinter rundheraus ablehnen und bezweifeln, dass es von Dauer sein wird.