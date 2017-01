Software::Distributionen::Suse

Susecon 2017 in Prag

Suse zieht mit seiner jährlichen Open-Source-Konferenz SUSECON in diesem Jahr an die Moldau: Vom 25. bis zum 29. September 2017 präsentiert das Unternehmen in Prag unter anderem die eigenen Entwicklungen auf Unternehmensebene.

Vom 25. bis 29. September stehen Linux, OpenStack, Ceph, Cloud Foundry, Docker, NFV und andere Open-Source-Technologien zum Aufbau flexibler Software-Defined-Infrastrukturen im Mittelpunkt der diesjährigen Susecon 2017 . Diese findet, wie das Unternehmen bekannt gab, in der tschechischen Hauptstadt statt. Neben Linux-, OpenStack- und Ceph-basierten Lösungen erwarten Teilnehmer in Prag unter anderem auch diverse Seminare zu Technologien wie Infrastructure-as-a-Service, Platform-as-a-Service, Container-as-a-Service, NFV, Software-defined Storage und Software-defined Networking.

Suse und seine Partner informieren zudem in Keynotes, Fachvorträgen und Demos über Open-Source-Anwendungen und bieten eine technische Einarbeitung in Lösungen des Unternehmens sowie kostenlose Zertifizierungsprüfungen an. Zu den Keynotesprechern gehören unter anderem Suses CEO Nils Brauckmann, HPEs Vice Server-Plattformverantwortlicher Scott Farrand und Figen Ulgen, Intels General Managerin des High-Performance Computing Software and Cloud-Bereichs.

Weitere Informationen zur Veranstaltung und die Preise für Frühbucher sind auf der Veranstaltungsseite zu finden.