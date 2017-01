Do, 26. Januar 2017, 15:33

Software::Grafik

Krita führt Nutzerumfrage durch

Die Entwickler des freien Malprogramms Krita möchten wissen, wie und auf welcher Hardware ihre Software genutzt wird. Dazu haben sie jetzt eine Umfrage unter den Anwendern gestartet.

Nachdem Krita 3.1 Ende letzten Jahres freigegeben werden konnte, haben die Entwickler des freien Malprogramms entschieden, dass sie in diesem Jahr hauptsächlich an der Stabilisierung und Verfeinerung von Krita arbeiten wollen. Daneben stehen aber auch Erweiterungen des Skriptfähigkeiten von Krita auf dem Plan. So soll Python als Skriptsprache unterstützt werden, und Vektoren sowie Text sollen ebenfalls den Skripten zugänglich gemacht werden.

Um Krita zielgerichtet verbessern zu können, haben die Entwickler nun eine Umfrage unter den Anwendern gestartet. Einer der Gründe, diese Umfrage durchzuführen, ist, dass es einige Fehlerberichte gibt, die nicht nachvollzogen werden können, weil nicht bekannt ist, auf welcher Hardware sie auftreten, oder ob sie überhaupt von bestimmter Hardware oder Treibern abhängig sind.

Fotostrecke: 9 Bilder

Daher geht es in der Umfrage, die bei Google publiziert wurde , auch darum, welche Rechner und zusätzlichen Geräte wie beispielsweise Grafiktabletts die Benutzer einsetzen. Es wird nach Problemen gefragt, die die Nutzer mit dieser Hardware haben.

In den weiteren Fragen geht es auch darum, wozu die Nutzer Krita verwenden, woher sie Neuigkeiten zu Krita beziehen, welches Betriebssystem sie einsetzen, und weitere Dinge. eine Antwort ist bei keiner Frage verpflichtend.