Scientific Linux 7.3 veröffentlicht

Der von Fermilab, CERN und anderen Forschungseinrichtungen entwickelte freie Nachbau von Red Hat Enterprise Linux wurde in Version 7.3 zum Download freigegeben. Die neue Version bringt den Benutzern mehr Hardware-Unterstützung und eine Reihe von anderen Verbesserungen.

Scientific Linux

Fast drei Monate nach der Freigabe von Red Hat Enterprise Linux 7.3 und knapp ein Jahr nach Scientific Linux 7.2 stellt das Team eine neue Version der an Forschungseinrichtungen gerichteten Distribution vor. Wie üblich hält auch die neue Version der von verschiedenen wissenschaftlichen Institutionen zusammengestellten Distribution die Unterschiede zum Original minimal. Scientific Linux 7.3 beruht auf dem Quellcode von Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3 und lässt sich ohne Supportvertrag von Red Hat nutzen. Der Support für die Distribution erfolgt durch die Gemeinschaft.

Die neue Version unterstützt wie das Upstream-Projekt Non-Volatile Dual In-line Memory Module (NVDIMMs), die als persistente Speicherblöcke in XFS- oder ext4-Filesystemen eingesetzt werden können. Die Sicherheit des Systems wurde weiter verbessert. Neben Smartcard-Authentifizierung mit Active Directory bietet Scientific Linux 7.3 auch eine Unterstützung der OpenSCAP Workbench und Ergänzung der Media Access Control Security (MACSec) v2. SELinux wurde erweitert und unterstützt unter anderem die SELinux Common Intermediate Language (CIL).

Weitere Neuerungen der aktuellen Version sind eine dynamische Konfiguration von RAID-Systemen über RAID Takeover, Unterstützung von Bluetooth LE (Low Energy) und die Einbindung in High-End-Industrie-Controller durch Unterstützung des Controller Area Network (CAN). Neu sind zudem Verbesserungen an der Geschwindigkeit des Systems. Der NetworkManager unterstützt neue Typen und erlaubt auch ein leichteres Setzen des DHCP-Timeouts.

Wie üblich wurden als allen Paketen Links zu Red Hat-Diensten entfernt und die Verwendung von Markenzeichen an die Richtlinien des Unternehmens angepasst. Der Kernel wurde so verändert, dass er nun den Schlüssel von Scientific Linux erkennt.

Eine vollständige Liste der neuen Funktionen und der Änderungen kann der Ankündigung von Scientific Linux 7.3 entnommen werden. Scientific Linux 7.3 kann vom Server des Projektes für die unterstützte Architektur x86_64 heruntergeladen werden.