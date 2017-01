Gemeinschaft::Veranstaltungen

Internationaler Datenschutztag 28. Januar

Der 28. Januar ist der internationale Datenschutztag, der 2017 auf den Samstag fällt. Auch Mozilla hat anlässlich dieses Termins einige neue Artikel mit Tipps veröffentlicht.

Mozilla

Der internationale Datenschutztag wurde vom Europarat ins Leben gerufen und seit 2007 jedes Jahr am 28. Januar begangen. In Europa wird der als bezeichnet . Auch Mozilla setzt sich im Rahmen seines Kampfes für ein gesundes Internet für Datenschutz und Privatsphäre ein. Wie Mozilla erklärt , kann man auf verschiedene Weise Maßnahmen ergreifen, die dazu beitragen, sich selbst zu schützen. Das erste sei, einen vertrauenswürdigen Browser wie Firefox zu benutzen. Jedoch wollen viele Webseiten Daten der Benutzer sammeln. Das sollte man wissen, und ebenso sollte man sich informieren, wie die eigenen Geräte (zum Beispiel Smartphones), genutzte Dienste und Online-Konten mit privaten Daten umgehen. Mozilla hält dazu einige allgemeine Tipps bereit.

So sollte man überall sichere Passwörter und die besten verfügbaren Authentifikationsmethoden nutzen. Dies wird in einem weiteren Artikel ausführlich erläutert. Man sollte ferner seine Rechner und Geräte immer auf dem aktuellsten Software-Stand halten und alle Sicherheits-Updates einspielen oder automatisch installieren lassen. Auf verdächtige Links und dergleichen sollte man nicht klicken, verdächtige Mails sofort löschen. Bevor man etwas online stellt, sollte man nachdenken, wie der Beitrag aktuell oder künftig ankommt. Mozilla hat bereits vor einige Tipps zur Nutzung von Facebook, Twitter und Instagram zusammengestellt. Wenn man eine Online-Präsenz besitzt, sollte man die Einstellungen zur Privatsphäre und Sicherheit optimal setzen.

Mozilla sieht die Privatsphäre online als fundamentales Recht an und fordert, dass die Benutzer die Kontrolle über ihre Daten behalten. Das würde mehr Vertrauen in das gesamte System schaffen. Unternehmen und Entwickler sollten darauf hinarbeiten, das Vertrauen der Benutzer zu erwerben. Auch hierzu hat Mozilla einige Tipps parat, die darauf zielen, möglichst wenig Daten zu sammeln. Eine weitere Veröffentlichung von Mozilla befasst sich mit dem Unterschied zwischen Firmen, denen man vertraut, und Firmen, denen man vertrauen kann. Zur ersten Kategorie gehören etliche Firmen, denen man lieber nicht vertrauen sollte. Mozilla will zur zweiten Kategorie gehören.