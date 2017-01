Software::Spiele

»Pillars of Eternity II« kommt auch für Linux

Nachdem Obsidian in der letzten Woche bereits Andeutungen machte, ist es nun offiziell. Das klassische Rollenspiel »Pillars of Eternity« bekommt einen Nachfolger, der laut einer neuen Kampagne auch für Linux verfügbar sein soll.

fig.co »Pillars of Eternity II«

Das im Jahr 2012 initiierte und seit knapp zwei Jahren auch unter Linux verfügbare » Pillars of Eternity « gehört zu den erfolgreichsten auf Kickstarter finanzierten Titeln. So haben insgesamt 74.000 Personen rund vier Millionen US-Dollar zusammengetragen – ein Genre-Rekord, der erst durch das Rollenspiel » Torment: Tides of Numenera « gebrochen werden konnte. Hinzu kamen noch über 3.500 Unterstützer, die weitere 175.000 US-Dollar über PayPal beisteuerten. Kaum verwunderlich deshalb, dass Obsidian Entertainment nun einen Nachfolger ankündigte und mit » Pillars of Eternity II: Deadfire « eine direkte Fortsetzung anbieten will.

Wie schon der Vorgänger spielt auch die Fortsetzung in der Fantasy-Welt Eora, die an das Mittelalter und die frühe Renaissancezeit angelehnt ist und von Magie umgeben ist. Nachdem der Held die Welt in »Pillars of Eternity« und dem Add-on »The White March« befriedet hat, kann er die Früchte seiner Arbeit genießen. Doch tief in dem mehrstöckigen Verlies unterhalb seiner Festung »Caed Nua« lauert Gefahr, denn die riesige Statue, die der Spieler bei seinem ersten Abstieg noch ehrfürchtig bewunderte, ist nicht nur ein schönes Schmuckwerk...

So marschiert der Spieler auch in »Pillars of Eternity II« mit einer Gruppe von Spielern durch eine aus der Vogelperspektive gezeigte Welt, die nun auf eine verbesserte Engine aufbauen wird, die in der Neuausgabe unter anderem über ein dynamisches Wettersystem und bessere Beleuchtung verfügen soll. Eine besondere Stärke des Spiels wird allerdings auch dieses Mal weniger die Grafik als die hinter dem Spiel stehende Geschichte und die Texte sein. Von denen gab es nämlich schon in »Pillars of Eternity « eine Menge, die von zahlreichen Dialogen über ausufernde Beschreibungen bis hin zu Artikeln über die Welt oder Tagebucheinträgen reichen. Wer also Spiele mit einer starken, textlastigen Hintergrundgeschichte mag, wird auch in der Neuauflage Freude finden.

»Pillars of Eternity II« soll Anfang 2018 für Linux, Mac und Windows verfügbar sein. Eine entsprechende Kampagne auf fig.co, die noch finanzielle Mittel dem Entwickler in die Kassen spülen soll, ist noch bis Ende Februar gültig. Mittlerweile liegt die Marke der aufgetriebenen Gelder bei über 1,6 Million US-Dollar und damit weit mehr als die geplanten 1,1 Millionen, die zur Realisierung benötigt wurden.