Software::Distributionen::Ubuntu

Hintergrundbilder für Ubuntu 17.04 gesucht

Der Linux-Distributor Ubuntu ruft im Rahmen des »Ubuntu Free Culture Showcase« zur Einreichung von Bildern auf, die standardmäßig in den Lieferumfang der Distribution einfließen und von Anwendern für Hintergründe eingesetzt werden können.

Canonical

Bereits seit mehreren Jahren sucht Ubuntu im Zuge des » Ubuntu Free Culture Showcase « nach Multimedia-Inhalten. Der ursprünglich 2008 gestartete Aufruf sollte initial das Angebot an »Beispiel-Inhalten« in Ubuntu auf sinnvolle Weise vergrößern. Grund dafür war das in Ubuntu vorinstallierte Paket »example-content«, das laut damaligen Aussage »eine Renovierung nötig hatte«. In diesem Paket befanden sich Beispieldateien in freien Text-, Audio- und Videoformaten, die laut sehr nützlich waren, um einen Einstieg in Ubuntu zu ermöglichen.

Auch knapp neun Jahre später hat die Idee der freien Inhalte weiterhin Bestand. So ruft Ubuntu noch immer zur Einreichung der Inhalte auf, auch, wenn diese mittlerweile weitgehend nur noch aus Hintergründen bestehen.

So richtet sich auch der neuerliche Aufruf für die kommende Version 17.04 von Ubuntu an Künstler, die ihre Hintergründe in die Distribution aufgenommen haben wollen. Interessenten können noch bis zum 5. März ihre Werke in eine eigens eingerichtete Gruppe auf flickr übermitteln. Pro Einsender sind zwei Hintergründe erlaubt und alle Bilder sollten nach Möglichkeit die gewünschte Auflösung von 3840x2400 Pixel aufweisen. Weiterhin sollte die Bildkomposition beachtet werden, sodass beispielsweise das Panel keine Inhalte überdeckt oder bei einer Anpassung an andere Auflösungen keine wichtigen Informationen entfernt werden.

Aus allen Einsendungen werden zehn Bilder und zwei Illustrationen ausgewählt, die in den Lieferumfang der Distribution einfließen werden. Die Freigabe von Ubuntu 17.04 »Zesty Zapus« wird aller Voraussicht nach am 13. April 2017 erfolgen.