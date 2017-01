Gesellschaft::Politik/Recht

Frankreich: Keine Unterstützung für Linux im Unterhaus

Ein Abgeordneter der »Assemblée nationale«, dem französischen Unterhaus, das einen Teil des zweigeteilten Parlaments bildet, beklagt die fehlende Unterstützung für Linux auf den Arbeitsstationen der Kollegen.

EU

Der Abgeordnete Sergio Coronado schrieb einen Brief an den Präsidenten des Unterhauses und bat darum, die IT-Abteilung möge Updates und technische Unterstützung für die Abgeordneten bereitstellen, die auf ihren Arbeitsrechnern Linux einsetzen möchten. Ubuntu ist seit 2007 als Alternative zu proprietären Betriebssystemen für die Abgeordneten verfügbar, wie Joinup jetzt berichtet.

Aufgrund fehlender Aktualisierungen und technischer Unterstützung, so Coronado, sei es jedoch fast unmöglich, die Alternative zu benutzen. Ein Beispiel sei »Anaïs«, der neue Internet-Dienst für die Registrierung von Besuchern, der nicht kompatibel zum Rest des Systems sei, wie Coronado der fränzösischen IT-Webseite NextInpact vergangene Woche mitteilte. NextInpact schreibt, Coronado bezeichne sich als einzigen Abgeordneten, der das freie Betriebssystem auf seiner Arbeitsstation einsetzt, und er sehe sich täglich einer Vielzahl an Problemen gegenüber.

Unterstützt wird Coronado bei seinem Ruf nach adäquater Unterstützung von der Abgeorneten Isabelle Attard, wie diese auf Twitter verlautbaren ließ. Dort ist zu lesen, Attard habe während ihrer Amtszeit versucht, die Gesetzgebung in Sachen Nutzung freier Software in der öffentlichen Verwaltung voranzutreiben. Coronado sieht sich in seinem Ruf nach mehr Support von Artikel 16 des neuen Gesetzes zur Regelung digitaler Angelegenheiten, der »République numérique« unterstützt, der die Administratoren der öffentlichen Verwaltung anweist, bei den IT-Systemen unter ihrer Kontrolle für Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit zu sorgen. Coronado sagte NextInpakt, das Unterhaus solle hier das richtige Zeichen setzen, denn »die Nutzung freier Software ist eine politische Entscheidung«.