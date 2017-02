Software::Distributionen::CentOS

CentOS 7.3: 32Bit-Version veröffentlicht

Das auf Red Hat Enterprise Linux basierende CentOS wurde in einer Version für die 32 Bit x86-Plattform veröffentlicht. Im Gegensatz zu CentOS 7.3 für x86_64 handelt es sich bei der aktuellen Freigabe um keine unterstützte Version, sondern um eine Variante der AltArch-Gruppe. Offiziell wird seitens des Herstellers nur die 64 Bit-Plattform unterstützt.

Wie schon bei CentOS 7.3 für die x86_64-Plattform handelt es sich auch bei CentOS 7.3 für x86 um ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Ziel, ein zu Red Hat Enterprise Linux 7 (RHEL) kompatibles System bereitzustellen. CentOS 7.3 für x86 wird, wie auch Red Hat Enterprise Linux oder CentOS für x86_64, mit Sicherheitsupdates versorgt und stetig gepflegt, erfährt aber keinerlei Support seitens des Herstellers. Gepflegt wird die Distribution durch das AltArch-Projekt, das neben der x86-Version auch spezielle Varianten von CentOS für die Architekturen »aarch64« und »power8« anbietet.

Die Neuerungen der neuen CentOS-Version umfassen dieselben Änderungen, die schon CentOS 7.3 in der 64 Bit-Variante erfuhr. Namentlich sind das unter anderem eine Unterstützung von Non-Volatile Dual In-line Memory Modulen (NVDIMMs) und Verbesserungen der Sicherheit sowie Robustheit. Eine vollständige Liste der neuen Funktionen der Basisversion kann der Ankündigung von RHEL 7.3 entnommen werden. Zu den Änderungen innerhalb von CentOS 7.3 kommen noch diverse Aktualisierungen von bereits enthaltenen Paketen und Anpassungen an die 32 Bit x86-Architektur. Letztere sollen sich allerdings laut Aussage der Ersteller in Grenzen halten und nur wenige Pakete betreffen.

CentOS 7.3 für die x86-Architektur kann in verschiedenen Formen von mehreren Spiegelservern heruntergeladen werden. Anwender, die bereits eine ältere Version einsetzen, können ihr System wie gewohnt mittels der bereitgestellten Werkzeuge aktualisieren.