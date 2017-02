Software::Distributionen::Ubuntu

Ubuntu 16.04.2 LTS lässt weiterhin auf sich warten

Die eigentlich für diese Woche geplante Freigabe von Ubuntu 16.04.2 LTS wird sich mindestens um eine weitere Woche verschieben. Damit dürfte das kommende Update der stabilen Ausgabe der Distribution drei Wochen später als ursprünglich geplant erscheinen.

Ubuntu 16.04 LTS ist, wie der Name bereits suggeriert, eine Langzeitversion der Distribution und wird im Zuge stetiger Aktualisierungen nicht nur korrigiert, sondern durch Zwischenveröffentlichungen auch funktional aufgewertet. So wurden beispielsweise bei der letzten Version im Sommer des vergangenen Jahres nicht nur zahlreiche Fehler des Systems beseitigt, sondern auch die Hardwareunterstützung der Distribution weiter ausgebaut. Da die meisten Änderungen der Basispakete allerdings im Zuge regulärer Updates den Anwendern bereitgestellt wurden, wird die Freigabe neuer Versionen mit weniger Spannung erwartet, als es bei den Hauptversionen der Distribution der Fall ist.

So stellt die nochmalige Verschiebung der kommenden Version von Ubuntu 16.04 LTS für manche Anwender zwar ein Ärgernis dar – vor allem, wenn sie auf neue Hardwareunterstützung warten – sie sollte aber durchaus verschmerzbar sein. Als Grund für die weitere Verspätung der eigentlich Mitte Januar angekündigten Veröffentlichung sind Fehler im Boot-Prozess auf der ARM-Plattform, die dazu führen können, dass ARM-Systeme sich nach der Installation der neuen Version nicht mehr korrekt starten lassen.

Die Korrektur der von Leann Ogasawara gefundenen Regression erfordert tiefe Einschnitte in den Kernel. Fest steht aber auch, dass sie noch in die aktuelle Version einfließen sollte. Während die Änderungen selbst zeitlich kein Problem darstellen, ist der Test nicht mehr mit dem ursprünglich Zeitplan für diese Woche durchfürbar. Ogasawara schlug deshalb vor, die Freigabe der Distribution um eine weitere Woche zu verschieben, was durch Adam Conrad auch genehmigt wurde. Demnach wird die kommende Version von Ubuntu 16.04 LTS drei Wochen später als ursprünglich geplant am 9. Februar erscheinen.