Software::Büro

LibreOffice 5.3 freigegeben

Die Document Foundation hat die Freigabe von LibreOffice 5.3 bekanntgegeben. Die neue Version der freien Office-Suite bringt das neue Oberflächenkonzept MUFFIN und die erste Ausgabe von LibreOffice Online neben zahlreichen weiteren Verbesserungen.

Document Foundation LibreOffice 5.3 Calc in der Standardansicht

Genau ein halbes Jahr nach LibreOffice 5.2 steht jetzt LibreOffice 5.3 bereit, wie die Document Foundation bekannt gab. In LibreOffice 5.3 bietet zahlreiche neue Funktionen. Die wohl sichtbarste Neuerung ist das neue Oberflächen-Konzept namens MUFFIN (My User Friendly & Flexible INterface). MUFFIN bewirkt, dass die Oberfläche in LibreOffice 5.3 in einer Reihe von vordefinierten Konfigurationen vorhanden ist, die jeweils verschiedene Elemente auf sinnvolle Weise miteinander kombinieren. Die Standardoberfläche enthält wie bisher einige Werkzeugleisten enthalten. Eine Variante davon blendet nur eine einzige Werkzeugleiste ein. Die »Sidebar«-Oberfläche zeigt dagegen die LibreOffice-Seitenleiste plus eine einzelne Werkzeugleiste an, und die experimentelle »Notebook Bar«-Oberfläche macht es möglich, in einer Art erweiterter Werkzeugleiste beliebige Menüpunkte zu platzieren: Buttons mit Icon oder nur mit Text, Buttons in verschiedenen Größen, Gruppierungselemente und Tabs, um noch weitere Funktionen auf de begrenzten Fläche unterzubringen. Jede der vier vorgefertigten Oberflächen soll eine andere Zielgruppe ansprechen. Einzelheiten zum MUFFIN-Konzept sind in einem Dokument zu den Benutzererwartungen (PDF) und im Blog des Design-Teams zu finden.

Das Textlayout erfolgt jetzt über HarfBuzz, wodurch nicht nur ein konsistentes Layout über die Betriebssysteme hinweg unterstützt wird, sondern auch die Kompatibilität der Dateiformate verbessert wurde. Zudem wurden dem Hilfemenü neue Elemente hinzugefügt, darunter Quicklinks zu Benutzerhandbüchern und zu den Foren für die Unterstützung durch die Gemeinschaft.

In Writer können nun Tabellenvorlagen genutzt werden, wodurch Formatierungen auf eine Tabelle angewandt werden, die im Gegensatz zur bisherigen direkten Formatierung auch dann erhalten bleiben, wenn die Tabelle bearbeitet wird. Ein neues Deck in der Sidebar ermöglicht es, die Seiteneinstellungen anzupassen und ein neuer »Wechseln-zu-Seite«-Dialog dient der schnelleren Navigation innerhalb eines Dokumentes.

Calc hat jetzt neue Vorlagen für die Zellformatierung mit einer größeren Auswahl und verständlicheren Namen als bisher. In neuen Installationen ist jetzt »Platzhalter in Formeln ermöglichen« statt regulärer Ausdrücke die Standardoption, um die Kompatibilität mit anderer Tabellenkalkulationssoftware zu verbessern.

Fotostrecke: 12 Bilder

Wenn Impress gestartet wird, erscheint nun eine Vorlagenauswahl, damit gleich mit der Präsentation begonnen werden kann. Zwei neue ansprechende Vorlagen sind nun zusätzlich enthalten, andere wurden verbessert. Außerdem sind im Folienmastermodus die Eigenschaften jetzt in der Seitenleiste verfügbar.

Die neuen Funktionen und Verbesserungen werden in kurzen Videos präsentiert, Untertitel sind auch auf Deutsch verfügbar. Darüber hinaus gab es in LibreOffice aber noch zahlreiche weitere kleine Verbesserungen und Änderungen. Einzelheiten zu allen Änderungen enthalten die Anmerkungen zur Veröffentlichung.

Darüber hinaus gibt es mit LibreOffice 5.3 erstmals eine Veröffentlichung von LibreOffice Online im Quellcode. LibreOffice Online ist eine Cloud-Office-Suite, die das gemeinsame Bearbeiten von Dokumenten über den Webbrowser ermöglicht. Sie verwendet den Kern von LibreOffice und kann nach Angaben der Entwickler die Dateien in hervorragender Qualität darstellen. Sie verspricht dieselbe Interoperabilität wie LibreOffice. LibreOffice Online muss auf einem Server installiert werden und ist sowohl als Quellcode als auch als Docker-Image verfügbar.

LibreOffice 5.3 wird zunächst allen empfohlen, die sich für die Neuerungen begeistern können, während Firmen und Organisationen mit der Aktualisierung noch warten sollten. Ihnen wird empfohlen, noch bei Version 5.2 zu bleiben und beim Einsatz von LibreOffice professionelle Supportverträge abzuschließen. LibreOffice 5.3 steht ab sofort auf der Downloadseite bereit.