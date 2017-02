Gemeinschaft::Personen

Neil McGovern neuer Direktor der GNOME Foundation

Neil McGovern wurde zum neuen geschäftsführenden Direktor der GNOME Foundation ernannt. Er tritt sein Amt am 15. Februar an.

Neil McGovern hat bereits Erfahrung mit der Leitung von Projekten im Umfeld freier Software. Bekannt wurde er als Leiter des Debian-Projekts (DPL) für einen Turnus in den Jahren 2014 und 2015. Er war aber auch in den Vorständen von Software in the Public Interest (SPI) und der Open Rights Group . Nuritzi Sanchez, die Präsidentin der GNOME Foundation , sagte in der Ankündigung , McGovern sei ein starker Kandidat gewesen, und gab ihrer Überzeugung Ausdruck, er werde als geschäftsführender Direktor viel für die GNOME-Gemeinschaft erreichen können.

McGovern hat einen starken technischen Hintergrund. Zuletzt arbeitete er für fünf Jahre in leitender Stellung bei dem Open-Source-Consulting-Unternehmen Collabora. Zudem ist er seit 12 Jahren Debian-Entwickler. Das GNOME-Projekt zeichnet für einige wichtige Technologien verantwortlich, die teilweise über den Desktop hinausreichen. McGovern tritt seinen Job in einer Zeit an, in der interessante neue Entwicklungen wie Flatpak, Builder und GTK+4 auf der Tagesordnung stehen.

Mehdi Dogguy, der derzeitige Debian-Projektleiter, glaubt, McGovern könne die Beziehungen zwischen GNOME und Debian vertiefen helfen. Er sei durch seine bisherige Tätigkeit und seinen Enthusiasmus für freie Software im Übrigen in seiner neuen Rolle ein wichtiger Zugewinn für die gesamte Gemeinschaft.

Die GNOME-Foundation hatte seit drei Jahren keinen geschäftsführenden Direktor mehr. Damals war die Rechtsanwältin Karen Sandler in die gleiche Position bei der Software Freedom Conservancy gewechselt. Weitere Vorgänger von McGovern in seinem Amt waren Stormy Peters und Tim Ney. Als Hauptaufgaben von McGovern werden die Beschaffung von Geldmitteln, Strategie und Öffentlichkeitsarbeit angesehen.