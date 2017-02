Software::Spiele

DiRT Rally für Linux angekündigt

Nachdem die Spieleportierer von Feral Interactive bereits mit F1 2015 und Grid zwei Rennspiele für Linux veröffentlicht haben, gesellt sich nun mit »DiRT Rally« ein dritter Titel hinzu. »DiRT Rally« wird Anfang März für Linux verfügbar sein und unter anderem Multiplayer-Rennen zwischen Windows und Linux unterstützen.

steampowered.com Spielszene aus "DiRT Rally"

DiRT ist eine von Codemasters entwickelte Computerspielreihe, die 2007 durch den Titel »Colin McRae: DiRT« ihren Anfang fand und ihren aktuellen Höhepunkt in » DiRT Rally « fand. Im Gegensatz zu Vorgängern fokussiert der aktuellste Titel mehr auf Simulation. Damit reiht sich das Spiel eher in die Reihe der Simulationsspiele und weniger in das Action-Genre.

DiRT Rally ist ein offiziell lizenzierter Titel der FIA Rallycross Championships. Das Spiel bietet mehrere Renn-Modi, darunter Hillclimb und Rallyecross, die in verschiedenen Ländern unter verschiedenen klimatischen Bedingungen ausgetragen werden können. Dem Spieler stehen dabei zahlreiche Fahrzeuge verschiedener bekannter Hersteller zur Verfügung, darunter auch viele Klassiker aus längst vergangenen Tagen. Ausgetragen werden können die Rennen entweder im Karrieremodus oder aber »online« gegen menschliche Gegner.

Fotostrecke: 12 Bilder

»DiRT Rally« wurde allgemein sehr positiv aufgenommen und weist einen Metascore von 86% bei insgesamt 33 professionellen Kritiken auf. Beim Anwenderzuspruch sieht es noch besser aus. So haben 91% der über 9600 Spieler auf »Steam« den im Dezember 2015 unter Windows veröffentlichten Titel weiterempfohlen und ihm damit das Prädikat »sehr gut« verliehen.

Wie die Linux- und MacOS-Spieleportierer von Feral Interactive bekannt gaben, wird DiRT Rally ab dem 2. März 2017 unter dem freien Betriebssystem verfügbar sein. Anwender, die bereits eine Windows-Kopie besitzen, können das Spiel unter Steam unter den beiden verfügbaren Plattformen spielen. Für Neueinsteiger liegt die unverbindliche Preisempfehlung seitens des Herstellers bei 49,99 Euro.