»Humble Book Bundle: Hacks« angekündigt

Nach dem Erfolg der ersten Buch-Pakete zum Wunschpreis hat das Humble-Team nachgelegt und mit dem Hack-Bundle weitere Bücher des O'Reilly-Verlags zu einem Paket geschnürt.

humblebundle.com Humble Book Bundle: Hacks

Im » The Humble Book Bundle: Hacks presented by O'Reilly «, so der sperrige offizielle Name, finden sich zahlreiche Bücher des O'Reilly-Verlags zu verschiedenen Themen rund um Hacking und artverwandte Themen. Alle Bücher sind in der englischen Sprache erhältlich und können nach demselben Muster gekauft werden wie schon die letzten Pakete. So können die Interessenten beim Kauf wie immer entscheiden, wie viel sie zahlen und wie ihr Geld zwischen dem Verlag, Humbe Bundle und den gemeinnützigen Organisationen aufgeteilt wird. Unterstützt werden können Electronic Frontier Foundation, American Red Cross oder zahlreiche weitere Organisationen, darunter Wikimedia Foundation, Child's Play und Charity Water. Bezahlt wird via Amazon, Kreditkarte oder Paypal.

Wer weniger als einen Euro investiert, erhält »Perl Hacks«, »BSD Hacks«, »Mind Hacks«, »Gaming Hacks« und »Kinect Hacks«. Wer bereit ist, um die 8 Euro für den Lesestoff auszugeben, kann sich über die Bonustitel »Baseball Hacks«, »Car PC Hacks«, »IRC Hacks«, »Astronomy Hacks«, »Raspberry Pi Hacks«, »Statistics Hacks« und »Home Theater Hacks« freuen. Wer den Maximalbetrag bezahlt und mindestens 14Euro investiert, gelangt zudem in den Besitz von »HTML5 Hacks«, »Excel Hacks 2ed«, »Retro Gaming Hacks« und »SQL Hacks«.

Die E-Books des »Humble Book Bundle: Hacks« sind in den Formaten pdf, mobi und epub erhältlich und wurden nicht durch Digital Rights Management (DRM) geschützt. Das bedeutet, dass Leser sie auf jedem E-Book-Reader, Smartphone, Tablet, Desktoprechner oder Notebook, das die entsprechenden Formate unterstützt, ohne Einschränkungen lesen können.