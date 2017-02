Gemeinschaft::Konferenzen

GUUG-Frühjahrsfachgespräch im März in Darmstadt

Das Frühjahrsfachgespräch 2017 soll vom 21. bis 24. März an der Technischen Universität Darmstadt stattfinden. Die GUUG sucht dementsprechend noch bis 13. Februar nach Referenten für Tutorien und Vorträge.

Mirko Lindner

Die German Unix User Group (GUUG) veranstaltet ihre traditionelle Administratorenkonferenz, das Frühjahrsfachgespräch (FFG) 2017 an der Technischen Universität Darmstadt vom 21. bis zum 24. März. Kooperationspartner ist der Profilbereich CYSEC an der Technischen Universität. Die Konferenz ist eine jährliche Veranstaltung für Interessierte im Bereich Unix und System-Administration und wendet sich an Benutzer von UNIX-Systemen aller Hersteller. Nachdem kommerzielle Systeme stark an Bedeutung verloren haben, drehen sich nahezu alle Themen um die freien Systeme Linux und BSD mit ihren Varianten. Gleichzeitig ist die Tagung der »Hauskongress« der German Unix User Group, bei dem sich viele Mitglieder treffen.

Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt auf technischen und praxisorientierten Fragestellungen. Allerdings besitzen auch rechtliche, ethische, soziale und ökonomische Aspekte der Informationstechnologie eine große Bedeutung auf der Konferenz. Das FFG beginnt traditionell mit zwei Tutoriumstagen und schließt mit zwei Vortragstagen ab. Die Vorträge finden in zwei parallelen Reihen statt.

Der Veranstalter hat nun zum Einreichen von Vorschlägen für die Konferenz aufgerufen. Die Beiträge sollten entweder ein aktuelles Thema behandeln oder Fachwissen vermitteln. Dem Fokus der Konferenz entsprechend sollten sich die eingereichten Beiträge in mindestens eine der folgenden Kategorien einordnen lassen: DevOps (Monitoring, Konfigurationsmanagement, Systeminstallation und -organisation, Orchestrierung, Backup/Datensicherung), Virtualisierung/Cloud (Betriebssystem, Netze, Storage, Containertechniken, Infrastructure as Code), Dateisysteme (Verteilte Dateisysteme, Clusterdateisysteme, Dateisysteme für Spezialanwendungen), Netze (Protokolle, Technologien), Informationssicherheit (Organisatorische, betriebliche und insbesondere technische Aspekte), Neuentwicklungen im Linux-, BSD- oder anderen Open-Source-Kerneln, Internet (Webserver, Applikations-Server, Datenbanken) oder Softskills/Über den Tellerrand (Arbeitsorganisation, Rechtliches, Ethische Fragen, Aus- und Weiterbildung).

Unter guug.de können noch bis zum 13. Februar entsprechende Beiträge zu den zahlreichen Themen eingesandt werden. Die Vortragszeit inklusive Diskussion sollte 40 Minuten nicht übersteigen. Tutorien können ein- oder zweitägig ausgelegt sein. Die endgültige Auswahl der eingereichten Vorschläge erfolgt durch ein Programmkomitee. Die Ausarbeitungen der Vorträge werden, soweit möglich, auf der Webseite der Konferenz publiziert.