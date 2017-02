Software::Distributionen::Fedora

Fedora veröffentlicht aktualisierte Abbilder für Fedora 25

Aktualsierte Abbilder von Fedora 25 mit Kernel 4.9.6 und aktualisierten Paketen ersparen Neueinsteigern einen größeren Download gleich nach der Installation.

Seit einiger Zeit aktualisiert Fedora mehrmals während eines Veröffentlichungszyklus die ISO-Images, um Neueinsteigern einen umfangreichen Download gleich nach der Installation zu ersparen. Fedora 25 erschien am 22. November 2016 und erhält nun bereits zum dritten mal frische ISOs.

In der Ankündigung der am 2. Februar neu gebauten Images heißt es, die Aktualisierung mit der Bezeichnung »F25-20170202« erspare dem Neueinsteiger rund 675 MByte Download. Die auf Kernel 4.9.6 basierenden Abbilder umfassen die seit der letzten Aktualisierung angefallenen Paket-Updates sowie Sicherheitsaktualisierungen. Die Abbilder stehen ausschließlich in 64-Bit für den Standard-Desktop Gnome Workstation sowie für die Spins mit KDE Plasma, Xfce, Cinnamon, MATE, LXDE und SoaS (Sugar on a Stick) bereit.

Wie es in der Ankündigung weiter heißt, werden die Abbilder seit Fedora 25 mit dem auf jedem Image befindlichen Livemedia-Creator erstellt. Frische Images sollen künftig beim Erscheinen eines jeden geraden Kernel-Updates angeboten werden. Die Live-Respins von »F25-20170202« sind in der Download-Sektion der Projektseite zu finden.