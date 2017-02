Do, 9. Februar 2017, 08:51

Software::Distributionen

NethServer 7 freigegeben

Die Unternehmensserver-Distribution NethServer wurde nach etlichen Testversionen in einer stabilen Ausgabe freigegeben. Die Neuerungen der aktuellen version umfassen neben Paketaktualisierungen auch zahlreiche Verbesserungen, darunter die Integration von Samba 4 und Nextcloud 10 sowie eine verbesserte Administrationsoberfläche.

nethserver.org NethServer 7

NethServer ist eine Serverlösung des italienischen Unternehmens Nethesis. Das System setzt auf die freie Distribution CentOS auf und verfügt bereits von Haus aus über zahlreiche vorinstallierte Dienste. So umfasst die Grundfunktionalität des NethServers unter anderem Squid mit ClamAV und SquidGuard sowie einen Postfix (SMTP) und Dovecot (IMAP/POP3) Mailserver. Mit von der Partie sind auch die Webmail-Oberfläche Roundcube und der Groupware-Server SOGo. Daten für andere Systeme stellt NethServer unter anderem mittels Samba bereit. Weitere Funktionalität sind ein LAMP-Stack, eine auf Shorewall-basierende Firewall und eine VPN-Anbindung. Weitere Software kann zudem sowohl aus den Red Hat-, CentOS- oder eigenen Quellen nachinstalliert werden.

Nachdem NethServer bereits in der Vergangenheit mit OwnCloud eine Lösung für Datenverwaltung integrierte, schwenkt das Projekt nun auf NextCloud 10 um. Als Grund nennen die Projektverantwortlichen die erweiterte Funktionalität und die Offenheit der Alternativlösung. Weiterhin integriert NethServer, der nun ab sofort in der Version 7 vorliegt und auf Red Hat Enterprise 7.3 aufsetzt, Samba 4 als Microsoft Active Directory Domain Controller. Der Server unterstützt dabei die Nutzung von nativen Microsoft-Tools und Gruppenrichtlinien.

Eine weitere Neuerung von NethServer 7 ist ein verbessertes Management-Panel für Zertifikate. Die erweiterte Lösung erlaubt es nicht nur, eigene Zertifikate zu erstellen, sondern auch Zertifikate von Fremdanbietern zu integrieren. In der neuen Version unterstützt das Panel zudem Let’s Encrypt als Dienstleister. Das Verhalten des Proxy-Servers wurde geändert, sodass er bei verschlüsselten Verbindungen nicht mehr als MITM (»Man In The Middle«) agiert. Die Firewall unterstützt Deep Packet Inspection mittels nDPI und ein neues Panel erlaubt es, Traffic leichter zu verteilen und zu steuern. Der Mailserver erfuhr gleich mehrere Verbesserungen. Unter anderem wurde Fetchmail durch Getmail ersetzt und Dovecot bietet eine verbesserte Suche innerhalb von IMAP.

Zu den weiteren Verbesserungen der aktuellen Version 7 gehören ferner Anpassungen an der Konfiguration und der grafischen Administrationsoberfläche. Die MultiWan- und DNS-Konfigurationen finden sich ab sofort im Netzwerkpanel, der unter anderen vereinfacht und entschlackt wurde. Zudem wurde die grafische Darstellung der Oberfläche überarbeitet und die neue »Landing Page« gibt neuen Nutzern weitere Hilfestellung beim erstmaligen Einsatz. Ferner können alle Dienste direkt in der WebUI mit nur einem Klick gestartet und gestoppt werden und die neue Bandbreitenanzeige gibt Administratoren einen Überblick über das Treiben im Netzwerk.

Eine Liste der Neuerungen der aktuellen Version kann der Ankündigung entnommen werden. NethServer ist in verschiedenen Editionen erhältlich. Neben der offenen und kostenlosen Community-Variante vertreibt der Hersteller auch diverse kommerzielle Versionen, die sich voneinander sowohl im Support- als auch im Funktionsumfang unterscheiden. Eine Übersicht der Funktionalität liefert eine Tabelle auf der Seite des Herstellers.