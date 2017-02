Software::Android

Android Wear 2.0 erschienen

Die Veröffentlichung von Android Wear 2.0, einem Betriebssystem speziell für Armbanduhren, wird vom Erscheinen zweier neuer Uhrenmodelle, beide von LG, begleitet.

Google LG Watch Style und LG Watch Sport mit Android Wear 2.0

Android Wear ist eine Variante von Android für Armbanduhren, auch als Smartwatches bezeichnet. Smartwatches zeichnen sich neben der Zeitanzeige durch eine Vielzahl zusätzlicher Funktionen aus, wovon die Verbindung zu einem Smartphone nur eine ist. Doch Smartwatches sind auch eigenständig nutzbar und legen, wie Mobilgeräte generell, stetig an Funktionsumfang zu. Wie bei Smartphones lässt sich auch hier das System durch eine Vielzahl von Apps erweitern.

Jetzt hat Google Android Wear 2.0 veröffentlicht. Die neue Version lässt eine viel weitergehende Konfiguration der Oberfläche zu, in der nicht nur die Zeit in vielen unterschiedlichen Stilen angezeigt werden kann, sondern auch die Ausgaben einer oder mehrerer Apps. Google Fit, eine App zur Aufzeichnung von Fitness-Aktivitäten, wurde im Umfang erweitert und ist auf den meisten Smartwatches vorinstalliert. Apps können nun direkt aus dem Google Play Store heruntergeladen werden, und Android-Smartphones, aber auch das iPhone können die für Android Wear 2.0 erstellten Apps ebenfalls nutzen.

Die Uhr kann auch zum Empfangen und Beantworten von Nachrichten genutzt werden. Antworten können entweder diktiert, per simulierter Handschrift oder über eine virtuelle Tastatur eingegeben werden, zudem können Emojis gezeichnet werden. Außerdem bringt Android Wear 2.0 auch den Google-Sprachassistenten mit. Dieser erlaubt es, eine Vielzahl von Informationen abzufragen oder Aufgaben zu erledigen. So kann man die Wettervorhersage in Erfahrung bringen, Erinnerungen veranlassen, Tische in Restaurants reservieren oder ein Navigationsprogramm nutzen.

Die ersten beiden Uhrenmodelle, die mit Android Wear 2.0 erscheinen, sind die LG Watch Style und LG Watch Sport, die beide zusammen mit Google entwickelt wurden. Während die LG Watch Style Wert auf Leichtigkeit, Tragekomfort und gutes Aussehen legt, ist die LG Watch Sport etwas größer und laut Google die bisher leistungsfähigste Uhr für Android Wear. Sie enthält zusätzlich NFC für Zahlungsvorgänge, GPS, einen Pulssensor und Mobilfunk. Die Uhrenmodelle ASUS ZenWatch 2 & 3, Casio Smart Outdoor Watch, Casio PRO TREK Smart, Fossil Q Founder, Fossil Q Marshal, Fossil Q Wander, Huawei Watch, LG G Watch R, LG Watch Urbane & 2nd Edition LTE, Michael Kors Access Smartwatches, Moto 360 2nd Gen, Moto 360 for Women, Moto 360 Sport, New Balance RunIQ, Nixon Mission, Polar M600 und TAG Heuer Connected werden in den nächsten Wochen ein Update auf Android Wear 2.0 erhalten.