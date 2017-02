Gesellschaft::Politik/Recht

Richard Stallman mit Vorträgen in Deutschland

Richard Stallman, der Gründer von GNU und der Free Software Foundation, wird heute und morgen zwei Vorträge in Münster und Köln halten. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei.

Ranjithsiji/Wikipedia Richard Stallman

Seit Freitag hält der Gründer des GNU-Projektes, Richard Stallman, Vorträge in Deutschland zum Thema »Free Software, Your Freedom, Your Privacy«. Der Entwickler und Aktivist spricht darin über die Ziele und Inhalte der Bewegung für freie Software sowie über die Bedeutung und die Geschichte des GNU-Betriebssystems. »Die Bewegung für Freie Software setzt sich für die Freiheit der Kollaboration und der Kontrolle der Computernutzung durch den Einzelnen ein«, so die Beschreibung. »Die Bewegung für Freie Software hat hierfür das GNU-Betriebssystem entwickelt -idealerweise mit dem Linux-Kernel verbunden - um diese Freiheiten möglich zu machen«.

Bereits am Freitag hielt Stallman einen Vortrag in Berlin in den Räumen der der TU Berlin. Am heutigen Montag geht es dann nach Münster in die Aula des Schlosses der Universität. Am Dienstag referiert Stallman schlussendlich in Rheinland, im Philosophikum der Uni Köln. Veranstaltungsbegin ist jeweils 18 Uhr. Eingeladen wurde Stallman nach Deutschland durch die Gesellschaft für Informatik und die jeweiligen Regionalgruppen.

Weitere Informationen finden Interessenten auf der Webseite der Veranstaltung. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei. Um eine vorherige Registrierung wird gebeten, wobei sie aber nicht zwingend notwendig ist.