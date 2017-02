Software::Desktop::KDE

Kde.org im neuen Gewand

Die offizielle KDE-Seite wurde komplett überarbeitet und in ein neues Gewand gesteckt. Das neue Design soll sich vollständig HTNL5-konform sein und besser auf mobilen Geräten skalieren.

Das neue Gesicht des KDE-Projektes ist das Resultat einer Arbeit des Visual Design Group-Mitglieds Ken Vermette . Vermette arbeitete bereits seit geraumer Zeit an einem neuen Layout und der Überführung der bestehenden Inhalte in die neue Struktur. Denn wie das Projekt in der Ankündigung schreibt, war die Überarbeitung notwendig. »Während wir bei KDE stolz darauf sind, schöne Software zu erstellen, lag unsere Webseite hinter den modernen Anforderungen und Trends«, so das Projekt. Die neue Seite nutzt deshalb HTML5 und so genanntes »Responsive Webdesign«, das sich automatisch an das jeweils genutzte Betrachtungsgerät anpasst.

Während die Hauptseite kde.org umgestellt ist, ist dies bei anderen Webseiten allerdings noch nicht der Fall. Im Moment stehen deshalb nur die Produktseite sowie die Community- und Mitmachseiten in dem neuen Gewand zur Verfügung. Eine Vielzahl anderer Seiten ist immer noch in dem alten Layout zu finden. Dies soll sich aber laut Aussage des Projektes in den nächsten Wochen ändern.

Die Inhalte der Seite sind im Prinzip gleich geblieben, wurden jedoch aktualisiert und nach den Grundsätzen der Benutzbarkeit neu angeordnet. Dabei rutschten die aktuellsten Inhalte in Form von großen Bannern prominent auf die Hauptseite. Die ehemals auf der Startseite noch zu findenden »Application Spotlight«-Bereich und Links zu Blogs sowie Forumsbeiträgen sind in der aktuellen Fassung nicht mehr auf der Startseite enthalten.

Die neue Seite soll laut Aussage von Jonathan Riddell das Betätigungsfeld des Projektes widerspiegeln und den Anspruch einer Dachorganisation für eine Vielzahl an Projekten repräsentieren. Dabei soll die Seite auch das Flagschiff von KDE, den Plasma-Desktop, näher an die Anwender rücken und ihn ansprechender präsentieren.