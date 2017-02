Software::Spiele

»Cossacks 3« für Linux angekündigt

Wie der ukrainische Entwickler GSC Game World bekannt gab, wird der aktuelle Spieletitel des Unternehmens auch für Linux und Mac OS X erscheinen. Der Freigabetermin des Echtzeitstrategietitels ist der 15. März dieses Jahres.

cossacks3.com Spielszene aus "Cossacks 3"

Vor 16 Jahren brachte der ukrainische Entwickler »GSC Game World« mit » Cossacks « eine Strategieserie an den Start, die mittlerweile auf etliche Fortsetzungen zurückblicken kann. Mit »Cossacks 3« kehrt der Produzent nun zu seinen Wurzeln zurück und veröffentlicht ein Spiel, das grafisch aufgebessert wurde, sich aber spieltechnisch auf die alten Stärken stützt. Denn, trotz des Zusatzes, der einen dritten Teil suggeriert, stellt »Cossacks 3« eine Neuauflage des Erstlingstitels dar, die mit nur wenigen Neuerungen aufwarten kann.

So bietet auch die neueste Version des Spiels Massenschlachten in Echtzeit mit etlichen tausend Einheiten. Das Spielprinzip selbst ist vereinfacht dargestellt relativ simpel – der Spieler baut seine Basis auf, sammelt Ressourcen, erforscht Verbesserungen und baut seine Armeen auf, die er wiederum gegen seine Gegner werfen kann. Verschiedene Gattungen der Truppen erlauben dabei, die Schwächen der gegnerischen Truppen auszunutzen und die gesetzten Ziele in zufallsgenerierten Schlachten oder einer Kampagne mit wenigen Verlusten zu erreichen. Etliche Kampagnen diversen Unterfunktionen stehen dabei dem Spieler zur Auswahl. Eine Rahmenhandlung erklärt dabei die historischen Gegebenheiten.

Nachdem »Cossacks 3« bereits seit September des vergangenen Jahres für Windows veröffentlicht wurde, steht nun auch die Freigabe der Linux- und Mac OS X-Versionen fest. Wie der Hersteller bekannt gab , wird der Titel am 15. März verfügbar sein. Alle Spieler, die das Spiel in den zwei Wochen nach dem Start für die oben genannten Plattformen kaufen und es dann starten, erhalten neben dem Basisspiel auch das Bonus-Paket, das ursprünglich für die Vorbesteller der Windows-Version reserviert war. Der offizielle Preis des Spiels liegt bei knapp 20 Euro.