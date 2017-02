Software::Wissenschaft

GNU Octave: Maintainer sucht finanzielle Unterstützung

Der Maintainer der freien mamathematischen Software »GNU Octave« sucht nach finanziellen Mitteln und ruft die Nutzer zur Unterstützung auf. Sollen die Mittel nicht beschafft werden, droht ein signifikanter Einbruch bei der Funktionsentwicklung.

Jens Dörpinghaus Das Resultat von mesh

GNU Octave ist, wie der Namenszusatz bereits vermuten lässt, ein Programm des GNU-Projekts für wissenschaftliche Berechnungen und wurde als freier Ersatz für das bekannte, aber proprietär verfügbare Matlab konzipiert. Der Kern des Programmes ist ein Interpreter für eine weitgehend zu Matlab kompatible Hochsprache für numerische Mathematik. Das Programm kann approximierte Lösungen für lineare und nichtlineare Probleme berechnen und verfügt über umfassende grafische Fähigkeiten für die Visualisierung und Bearbeitung von Daten.

Erstellt wird die Lösung weitgehend durch John W. Eaton, der die Entwicklung des Projektes 1991 übernahm und GNU Octave seitdem mehrmals überarbeitete und funktionell aufwertete. Wie der Ersteller in einer E-Mail schreibt, erfolgte die Finanzierung der Entwicklung dabei weitgehend aus seiner Beratertätigkeit. Nun habe sich aber seine Auftragslage verschoben und Eaton finanziere die Pflege der Lösung weitgehend aus seinen Ersparnissen.

Laut dem Entwickler bleibt ihm im Moment nichts anderes übrig, als GNU Octave durch die Unterstützung der Nutzer zu erstellen oder aber eine reguläre Arbeit zu finden. Die letztere Lösung würde wohl eine Reduktion der Arbeit an GNU Octave und eine Eindämmung der Entwicklung bedeuten.

Eaton sucht deshalb eine Möglichkeit, die Lösung Vollzeit zu pflegen und zu entwickeln. In einem Aufruf wendet er sich deshalb an die Nutzer und bittet sie um eine finanzielle Unterstützung. »Wenn du denkst, dass Octave ein paar (oder mehr!) Dollar wert ist, wäre ich über einen Wechsel von ein paar Dollar für die andauernde Entwicklung, Verbesserung und den Support froh«, so der Entwickler. Denkbar sind unter anderem Spenden, Supportaufträge oder auch eine Finanzierung von Octave-Funktionen. Interessenten können dabei den Entwickler entweder direkt unterstützen oder mittels einer Spende an die FSF, sofern sie in den USA leben und eine Spendenquittung benötigen.