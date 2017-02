Software::Distributionen

ReactOS 0.4.4 freigegeben

Der Windows-Nachbau ReactOS bringt in Version 0.4.4 Anfänge einer Druckunterstützung, verbesserte Darstellung der Applikationen sowie zahlreiche Problembehebungen.

reactos.org Code::Blocks unter ReactOS 0.4.4

ReactOS ist ein freies Betriebssystem, das den Bestimmungen der GPL unterliegt. Die Ursprünge des Systems liegen in dem Projekt FreeWin95, das jedoch nie richtig in die Gänge kam. 1997 betrat Jason Filby die Bühne und legte den Grundstein für ReactOS, das unter der x86-Architektur lauffähig ist. Der momentane Projektleiter ist Aleksey Bragin.

Das Ziel des Systems ist die Kompatibilität zu Windows: Sowohl Treiber als auch Anwendungen sollen sich direkt verwenden lassen. Dazu kooperieren die Entwickler vor allem mit dem Nachbau des MS Windows-APIs Wine. Spezielle Anwendungen wie den Explorer oder Konfigurationsprogramme schrieb das Team dagegen komplett neu. Der Kernel ist nach Entwicklerangaben weitgehend kompatibel mit NT 5.2, was dem Stand von Windows Server 2003 entspricht. Die Anwendungs-APIs orientieren sich an denen von Windows NT 6 (Windows Vista).

reactos.org MS Word 2007 unter ReactOS 0.4.4

ReactOS 0.4.4 hält genau den Veröffentlichungszyklus von drei Monaten ein, den die Entwickler seit Version 0.4.0 anstreben. Die für die Version 0.4.0 durchgeführte Umstrukturierung des Projekts zahlt sich nun aus, indem die Entwicklung in geordnete Bahnen gelenkt wurde. Dies steht im starken Gegensatz zum Chaos früherer Jahre, in denen sich neue Versionen beliebig verspäten konnten und niemand im Voraus sagen konnte, wann eine neue Version fertig ist.

In ReactOS 0.4.4 wurden gegenüber ReactOS 0.4.3 zahlreiche Fehler und Probleme behoben. Eine der zwei größeren Neuerungen ist eine anfängliche Druckunterstützung. Fürs erste ist nur das Drucken auf Drucker möglich, die am Parallelport angeschlossen sind, den es bei moderneren Druckern und Rechnern gar nicht mehr gibt. Doch die Erweiterung auf andere Schnittstellen ist damit in Reichweite.

ReactOS kann auch auf realer Hardware recht gut laufen. In der aktuellen Version wurden einige Darstellungsprobleme behoben, so dass die Anwendungen, auch nichttriviale externe Anwendungen, weitgehend korrekt dargestellt werden und sich nicht stark von der Darstellung unter einem Original-Windows unterscheiden. Wie die Entwickler schreiben, nähert sich ReactOS dem Punkt, an dem es richtig gut und nicht nur gerade so benutzbar ist.

Der Download ist in Form einer Installations-CD und einer Live-CD möglich. Der Quellcode steht ebenfalls zur Verfügung.