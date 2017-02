Software::Distributionen::Debian

Debian kündigt »SunCamp 2017« an

Nachdem Erfolg der letztjährigen Veranstaltung soll auch in diesem Jahr das Debian SunCamp (DSC) organisiert werden. Ort der Veranstaltung wird auch in diesem Jahr Lloret de Mar in Spanien sein.

Auch in diesem Jahr will die Debian-Gemeinschaft den Winter mit einer sonnigen Veranstaltung hinter sich lassen. Wie schon im letzten Jahr plant Martín Ferrari auch 2017 ein Sommer-Camp zu veranstalten, das weniger eine Konferenz als vielmehr ein Treffen der Entwickler sein soll.

So wird es auch in diesem Jahr keine dedizierten Vorträge oder Präsentationen geben, sondern lediglich einen groben Rahmen. Wie Ferrari schreibt, ist auch »SunCamp 2017« als ein Treffen der Gemeinschaft geplant, auf dem alles erlaubt sei. »Stellt euch vor, ihr seid in einer kleinen Stadt, hackt neben dem Swimmingpool, bestimmt die Teampläne bei einem Drink oder intrigiert mit eurer Kabale in der Sauna«, so der Entwickler. »Vielleicht kombiniert ihr es mit eurem Familienurlaub«.

»SunCamp 2017« findet vom 18. bis 21. Mai statt. Ort der Veranstaltung wird auch in diesem Jahr Lloret de Mar in Spanien sein. Weitere Informationen, Preise sowie eine Beschreibung der Unterkunft können von der Seite der Veranstaltung entnommen werden.