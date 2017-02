Software::Desktop::KDE

Plasma 5.8.6 LTS korrigiert Fehler

Knapp vier Monate nach der Freigabe der langfristig unterstützten Version 5.8 von Plasma haben die KDE-Entwickler die mittlerweile sechste korrigierte Version des Desktops veröffentlicht. KDE Plasma 5.8.6 korrigiert zahlreiche Fehler, darunter auch diverse Abstürze und Ungereimtheiten.

KDE Plasma 5.8 wurde vor vier Monaten veröffentlicht und enthielt neben einigen Korrekturen viele Verbesserungen und Erweiterungen der Kernkomponenten. Die Neuerungen umfassten unter anderem Verbesserungen am Login-Bildschirm und dem allgemeinen Design. Die Unterstützung für Sprachen wie Hebräisch und Arabisch, die von rechts nach links geschrieben werden, wurde nochmals verbessert. Auch einige Applets wurden für Plasma 5.8 überarbeitet sowie die Unterstützung von Wayland weiter ausgebaut. Der vielleicht wichtigste Punkt an Plasma 5.8 war allerdings, dass es erstmals für einen längeren Zeitraum – konkret für 15 Monate – seitens der Entwickler unterstützt und gepflegt wird.

So korrigiert erwartungsgemäß auch die mittlerweile sechste Aktualisierung von Plasma 5.8 lediglich Fehler und fügt der Umgebung keine neuen Funktionen hinzu. Es ist daher nicht nur relativ gefahrlos möglich, das neue Update zu installieren, sondern vielmehr auch jedem Nutzer empfohlen, der ein stabiles System haben möchte. Anwender, die neue Funktionen wünschen, sind dagegen angehalten, die vor zwei Wochen veröffentlichte Version 5.9 des Desktops zu installieren.

Fotostrecke: 8 Bilder

Laut dem Änderungslog der aktuellen Version flossen rein quantitativ gesehen die meisten Änderungen in den Plasma-Desktop, der von gleich mehreren Absturzursachen befreit wurde. Zudem wurde in der Komponente ein Fehler korrigiert, der dazu führte, dass in der Verzeichnisansicht Dateien beim Klick mit der rechten Maustaste irrtümlich geöffnet wurden. Weitere Absturzursachen wurden in Plasma Workspace behoben. Unter anderem wurde hier ein Fehler Korrigiert, der zu einem Absturz beim Wechsel der Aktivitäten führen konnte. In plasma-integration wurde darüber hinaus eine Regression eliminiert, die dazu führte, dass anstatt des Speichern-Dialogs der Öffnen-Dialog angezeigt wurde.

Eine Liste aller Änderungen bietet wie immer das Changelog der neuen Version. KDE Plasma 5.8.6 steht im Quellcode auf dem KDE-Server zur Verfügung. Binärpakete für verschiedene Distributionen findet man auf der Download-Seite oder bei den jeweiligen Distributoren.