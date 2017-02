Software::Spiele

»Dungeons 3« für Linux angekündigt

Kalypso Media hat mit »Dungeons 3« einen direkten Nachfolger des ebenso für Linux verfügbaren »Dungeons 2« vorgestellt. Laut Aussage des Publishers soll der neue Teil »größer, besser, umfangreicher und sehr viel performanter« als der Vorgänger sein. Eine Freigabe ist für Herbst 2017 geplant.

steampowered.com Spielszene aus »Dungeons 3«

In Dungeons des Münchner Entwicklers » Realmforge Studios « dreht sich alles um Unterwerfung. Auf seinem Rachefeldzug schart der dunkle Herrscher in dem Spiel Monster aus allen Ecken der Unterwelt um sich und startet eine Offensive gegen seine Gegner. »Errichte einzigartige Dungeons, rekrutiere eine Armee furchterregender Kreaturen, übernimm die Kontrolle über zwei abwechslungsreiche Fraktionen (die kampflustige Horde und die bösartigen Dämonen), verteidige dein Reich gegen Eindringlinge und zerstöre die Städte der Menschen«, so die Eigenbeschreibung des Spiels. Auf dem Weg erlebt der Spieler eine Kampagne inklusive einer Geschichte, gespickt mit zahlreichen Anspielungen auf diverse Fantasy-Bücher, Filme und Serien. Mithilfe der Schreckenshand hat er zudem Kontrolle über die ausgehobenen Kreaturen, kann ihnen Befehle erteilen oder aber sie auch bestrafen. Zudem bietet das Spiel einen Mehrspielermodus für bis zu vier Spieler, in dem menschliche Gegner gegeneinander ihre Kräfte messen können.

Wie Kalypso Media bekannt gab , wird im Herbst ein direkter Nachfolger des Spiels erscheinen. Laut Aussage des Unternehmens wird » Dungeons 3 « weiter ausgebaut und »größer, besser, umfangreicher und sehr viel performanter«, als der beliebte Vorgänger ausfallen. »In Dungeons 3 errichten angehende Digitalfieslinge einen einzigartigen Dungeon nach eigenen Wünschen und rekrutieren eine Armee aus allem, was das Böse zu bieten hat«, so die Beschreibung. Denn in dem kommenden Teil kämpfen die Horde, Dämonen und Untote erstmals gemeinsam gegen das Gute.

»Dungeons 3« wird im Herbst für Linux, Mac OS X und Windows sowie die Spielkonsolen »PlayStation 4« und »Xbox One« erscheinen.