Software::Browser

Mozilla spendiert Firefox ein neues Theming System

Im Rahmen der Neugestaltung des Add-on-Systems von Firefox erfährt auch das Theming eine Renovierung. Bis Firefox 57 soll die erste Stufe der Erneuerung abgeschlossen sein.

Mozilla Foundation

Derzeit bietet Firefox zwei Arten von Themes: Die »Lightweight Themes« (LWT) ändern lediglich den Hintergrund und wenige Farben. Davon gibt es derzeit über 400.000 im Add-on-Store AMO. Sie sind schnell erstellt und leicht zu pflegen, bieten aber wenig gestalterische Möglichkeiten. Demgegenüber bieten »Complete Themes« (CT) eine Fülle an Möglichkeiten, Firefox individuell zu gestalten. Eines der beliebtesten Themes dieser Kategorie ist der »Classic Theme Restorer«, der nach der Einführung der neuen Oberfläche Australis Anwendern erlaubte, das alte Design nachzuempfinden.

Im Mozilla-Blog ist nachzulesen, dass von 500 im AMO eingestellten CT gerade einmal 60 noch mit aktuellen Firefox-Versionen kompatibel sind. Das liegt daran, dass Complete Themes zwar sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten bieten, aber auch sehr wartungsintensiv sind und oft aktualisiert werden müssen. Um hier Entwickler zu entlasten und Anwendern mehr funktionierende Themes anzubieten, wird in den nächsten Monaten eine neue Grundlage für Themes entstehen.

Dazu soll die Einfachheit der LWT mit den am meisten genutzten Fähigkeiten der CT kombiniert werden. Grundlage dazu ist ein JSON-Manifest, das definierte Eigenschaften auf die darunterliegenden UI-Elemente überträgt. Somit stülpt sich das jeweilige Theme über das Erscheinungsbild des Browsers, ohne in die Benutzerschnittstelle selbst einzugreifen. Damit soll die Kompatibilität auch bei internen Änderungen von Firefox erhalten bleiben.

Zunächst geht es darum, auf der Basis von LWT den Bestand an Eigenschaften an Google Chrome anzupassen und somit dessen Themes leichter zugänglich zu machen. In einer zweiten Phase sollen unter Einbeziehung des Feedbacks der Anwender die Eigenschaften darüber hinaus erweitert werden.

Dabei ist den Entwicklern klar, dass diese Methode nicht an die Möglichkeiten heranreicht, die die direkte Bearbeitung des CSS bieten. Für Entwickler, die diese Möglichkeiten weiterhin nutzen wollen und bereit sind, ihr Theme entsprechend zu pflegen, steht, angelehnt an die WebExtension Experiments eine experimentelle Sektion im JSON-Manifest zur Verfügung. Weiterhin wird eine WebExtensions-API für Themes eingeführt, die statt auf JSON auf JavaScript setzt. Damit sollen beispielsweise dynamische Änderungen von Farben passend zu Tages- oder Jahreszeit oder dem Wetter zur Laufzeit möglich sein. Weiterführende Informationen zur Renovierung des Theme-Systems bietet ein Planungspapier.