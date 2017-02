Hardware::Notebooks

Entroware stellt neues Linux-Notebook vor

Der britische Hersteller Entroware ist auf PCs, Notebooks und Server mit Linux spezialisiert und stellt jetzt mit dem Notebook »Aether« sein aktuelles Angebot vor.

Entroware Entroware Aether

Entroware hat neben PCs und einem Server bereits mehrere Notebooks im Repertoire, die allesamt entweder mit Ubuntu oder ohne Betriebssystem ausgeliefert werden. Mit Aether folgt jetzt ein Notebook mit Intels aktueller Prozessor-Generation »Kaby Lake«. Das 15,6 Zoll große Gerät kann in weiten Teilen konfiguriert werden und kommt in der Grundausstattung mit einer Core-i3-7100U CPU, die mit 2,4 GHz taktet und 4 GByte DDR4-Hauptspeicher, der bis auf 32 GByte erweiterbar ist. Bei den CPUs sind alternativ ein Core-i5-7200U oder ein Core-i7-7500U zu haben.

Als Datenspeicher arbeitet im Grundmodell eine 500 GByte fassende HDD, die gegen diverse Modelle bis hin zu 4 TByte ausgetauscht werden kann. Als Option steht der Anschluss eines zweiten Datenspeichers in Form einer M.2- oder PCIe-SSD zur Verfügung. Hier reicht das Angebot bis zu 480 GByte für M.2 oder 2 TByte als PCIe-Modell.

Als Grafikkarte findet die iGPU des Prozessors Verwendung. Die Standard-Auflösung des matten Displays beträgt 1.366 x 768, gegen einen Aufpreis von rund 40 Euro wird das Gerät mit einem IPS-Display geliefert, das mit 1.920 x 1.080 Punkten auflöst. Das setzt allerdings die Auswahl des Core-i5 oder -i7 voraus.

Bei den Anschlüssen finden sich zwei USB 2.0 und zwei USB 3.0-Ports, von denen einer Typ C entspricht. In der Abteilung Netzwerk steht neben einem GByte-LAN-Anschluss auch WLAN nach ac-Standard sowie Bluetooth bereit. Ein 6-in-1-Kartenleser und eine Webcam komplettieren die Ausstattung. Zur Diebstahlsicherung ist ein Kensington Lock vorhanden. Das Gerät mit einem Gewicht von 2,2 Kilogramm misst 377 x 259 x 24,2 Millimeter.

Beim Betriebssystem besteht die Auswahl zwischen Ubuntu 16.04.2 LTS und Ubuntu 16.10. Beide Veröffentlichungen stehen auch mit MATE als Desktop zur Verfügung. Entroware bietet ein deutsches Tastaturlayout und ein passendes Netzteil an. In der Grundausstattung kostet das Aether 515 britische Pfund, was tagesaktuell 603,50 Euro entspricht.